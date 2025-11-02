ISUJ Bacău: O nouă serie de voluntari a absolvit cursurile programului „Salvator din pasiune”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău anunță finalizarea unei noi serii de cursuri în cadrul programului național de voluntariat „Salvator din pasiune”, desfășurat în municipiul Bacău.

După mai multe săptămâni de instruire teoretică și practică, voluntarii au încheiat cu succes pregătirea în acordarea primului ajutor de bază, dobândind competențe esențiale pentru intervenția rapidă în situații critice.

„Acești oameni minunați au ales să își dedice timpul și energia pentru a învăța cum pot fi de ajutor semenilor lor. A fi voluntar înseamnă nu doar să știi tehnici de salvare, ci să ai inima deschisă și dorința sinceră de a sprijini comunitatea”, au transmis reprezentanții ISUJ Bacău.

Programul „Salvator din pasiune” oferă posibilitatea tuturor cetățenilor dornici să se implice să participe la activități de pregătire și intervenție în sprijinul structurilor profesioniste pentru situații de urgență.

Cei care doresc să se înscrie în program pot găsi mai multe detalii accesând linkul oficial de înregistrare:

🔗 https://share.google/BldGBGFqPn0VRkMlp

ISUJ Bacău îi felicită pe toți absolvenții noii serii și îi încurajează pe cei care simt chemarea de a ajuta să se alăture comunității de voluntari „Salvator din pasiune”.