Istoria se poate citi în cărțile de istorie, dar la fel de bine și într-un pahar cu vin. Licitația Artmark de la Palatul Cesianu-Racoviţă Bucureşti, din 5 februarie, aduce pe “mesele” colecționarilor vinuri istorice cu povești lăsate la “învechit”.

Produs în 1918, Château Haut-Brion, celebru Pessac-Leognan Premier Cru Classe, este o piesă de colecție cu o vechime de 100 de ani. Un an fericit datorită încheierii Primului Război Mondial, dar și un an foarte bun în podgoriile din Bordeaux. Lotul “Centenar” are un preţ de pornire de 500 €. Sticla este în stare bună, iar vinul are nivelul scăzut până la nivelul superior al etichetei.

Un alt lot istoric pregătit pentru alte decenii de viață, dar și pentru a fi degustat și savurat imediat este un Armagnac Laubade de la 1900 (preţ de pornire: 1.900 €). Château de Laubade aparține Familiei Lesgourgues și deține o impresionantă colecție de armagnacs vintage datând din secolul al IX-lea și până în prezent. Vintage 1900 a fost păstrat în butoi timp de 80 de ani, înainte de a fi mutat în sticlă. Eleganta sticlă este prezentată în cutia de lemn manufacturată, având anul gravat în metal pe capac. Lotul este în stare excelentă, după îmbuteliere, sticla a fost păstrată într-un singur loc, în condiții optime.

De asemenea, se va putea licita pentru o întreagă bibliotecă de vinuri la un preț de pornire de numai 400 €. Colecția cuprinde o selecție de 206 vinuri din Italia, din anii `60 -`90: Mario Pezzi, Pasqua, Sartori etc. În licitație va fi prezent și un lot de 3 sticle de Promontory 2012, ce deține titlul de “Cel mai bun vin din lume”. Distincția extraordinară este acordată de Ghidul vinurilor Bettane + Desseauve, 2019. Vinul Promontory, Napa Valley (preţ de pornire: 1.200 €) este produs pe proprietatea californiană a lui Bill Harlan și are note impresionante într-o medie de 97 din 100 de puncte.

Vedeta de necontestat a licitației este un Domaine de la Romanée-Conti, din 1998, la un preț de pornire de 13.500 €. Considerat unanim drept cel mai bun vin burgund, Romanée Conti este unul dintre cele mai valoroase vinuri din lume și cea mai sigură valoare pentru licitații, potrivit Casei Christies. Cu o productie de doar 5046 sticle în 1998 și cu eticheta numerotată, prețul mare al acestui vin este în primul rând dat de calitatea viei cu vârstă medie de peste 50 de ani și de recolta foarte mică – trei rânduri de Pinot Noir pentru o sticlă de vin. Potențialul de îmbătrânire este între 20 și 40 de ani, iar valoarea lui crește constant.

Tot acum, un celebru producător din România propune în premieră o vânzare în avans (en primeurs). Este vorba de un lot inedit, aflat încă în butoi. Vinul va fi îmbuteliat în următoarele luni, iar butoiul gol este oferit cumpărătorului alături de cele 230 de sticle. Sticlele vor fi o ediție limitată marcate cu numele persoanei care va adjudeca lotul.

Informaţii suplimentare, pe site-ul Casei Artmark.