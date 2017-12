O știți pe Ioana? Cea dată ca exemplu de câteva zile cum că va rămâne o victima a infractorilor din cauza schimbărilor la Legile Justiției. Cea făcută celebră de diferiți procurori sau oameni politici care susțin că modificările vor face din România Raiul interlopilor. Este absolut fascinant cum foarte multă lume, aparent educată, a înghițit pe nemestecate această propagandă. Pentru că asta este. Ni se dau tot felul de exemple despre cum presupușii infractori ar putea scăpa de Justiție, dar nu ni se spune paragraful și numărul proiectului de lege care ar introduce schimbările clamate. Pentru simplul motiv că dacă ar fi indicat articolul de lege, s-ar fi demonstrat foarte ușor că e o simplă manipulare. De exemplu, ni s-a spus că înregistrările video făcute de camerele de supraveghere nu mai pot fi folosite ca probe. Când ne uităm, însă, la articolul din Codul de Procedura Penală vedem că acesta nu se schimbă. Modificarea se referă doar la modul de obținere al acestor înregistrări. În nici o țară din lume nu se admit probe obținute în mod ilegal. Ni se mai spune că mărturia mincinoasă devine legală. De fapt, modificarea transpune o Directivă Europeană conform căreia nimeni nu poate fi obligat să depună mărturie care să-l incrimineze. Să luăm exmplul cu Ioana, cea agresată de soț. Ni se spune că, în conformitate cu noile modificări, soțul agresiv are voie să participe la audierea Ioanei, ceea ce ar fi rău. Dar nu s-a modificat nimic. Și acum dacă Ioana ajunge în fața judecătorului, soțul are dreptul să asiste la mărturia femeii pe care a băgat-o în spital. Asta pentru că orice acuzat are dreptul să fie prezent la propriul proces. În fine, sunt o mulțime de situații de acest gen, care nu au nici o legătură cu realitatea dar care, venind din partea unor persoane publice, unele având și statutul de magistrat, sunt luate de bune. Cum să nu-i crezi dacă ei lucrează în fiecare zi cu legile? Pe de altă parte, majoritatea modificărilor propuse pun în practică Directiva Europeană 343/2016, care are termen limită de implementare în legislațiile naționale începutul lunii aprilie 2018. Cum putem considera toată această agitație împotriva implementării unei Directive Europene? Ei, acest lucru nu prea se spune și s-a ales, evident, calea cea mai simplă a atacului emoțional. Pentru că emoția e mai tare decât logica și poate fi folosită pentru manipularea maselor. Totuși, să reținem că e prima oară în foarte mulți ani când schimbările din legislația referitoare la Justiție au loc prin dezbatere parlamentară publică. Să ne amintin cum așa-zisele “Coduri Macovei”, ciuruite ulterior de Curtea Constituțională, au fost adoptate prin asumarea răspunderii Guvernului. Zero discuții, zero dezbateri, consecințe cu duiumul. “Mica reformă” a lui Predoiu, la fel. Cele 150 de modificări la Codul Penal și la Codul de Procedură Penală adoptate în vremea Guvernului Cioloș s-au făcut prin Ordonanță de Urgență; iarăși zero dezbateri, zero transparență. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.