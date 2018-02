– Carnavalul de la Veneția, unul dintre cele mai mari din lume, a început sâmbătă, 27 ianuarie, și se va încheia pe 17 februarie n tema aleasă de organizatori pentru ediţia din acest an este “jocul”, cu numerose interpretări, de la teatru, circ, magie, concursuri de costume şi măşti, până la expoziţii şi concerte – una dintre vedetele carnavalului veneţian este şi Ioan Măric, artist naiv băcăuan, care a reprezentat România, cu expoziţia personală „Ludico e carnevalesco nell’universo rurale romeno” , deschisă la Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică – Cotidianul Deşteptarea este partener media al evenimentului Artistul băcăuan a fost invitat de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică să reprezinte arta naivă românească la celebrul Carnaval de la Veneţia, prilej de a-şi face cunoscute lucrările şi stilul deosebit nu doar publicului italian, ci şi sutelor de mii de vizitatori străini care vor vizita oraşul italian în perioada următoare. Interesul publicului pentru creaţiile artistului Măric s-a văzut încă de la vernisajul expoziţiei, care a avut loc, în prezenţa unui numeros public, sâmbătă, 27 ianuarie 2018, la ora locală 17.30. Invitaţia pictorului naiv băcăuan a venit ca urmare a notorietăţii artei şi numelui lui, care au făcut înconjurul lumii, critica de specialitate comparându-l pe „Bădiţa” Măric cu Chagal. Cele 40 de lucrări de artă naivă expuse s-au bucurat de un mare succes, aprecierile – unanime – fiind elogioase. „Expoziţia personală cu titlul «Ludico e carnevalesco nell’universo rurale romeno» confirmă talentul incontestabil al artistului băcăuan, atât în calitatea-i de creator energic, plin de inspiraţie şi de exuberanţă, cât şi de păstrător şi promotor al unui filon al artei contemporane româneşti – arta naivă. Deschiderea expoziţiei i-a prilejuit maestrului Măric un excurs în universul rural din care îşi trage originile. Astfel, numerosul public a fost fascinat să audă şi să înţeleagă că, pe lângă sursele de inspiraţie constituite din poveştile şi snoavele din lumea satelor, artistul înfăţişează propria-i experienţă de viaţă, începând din Luncanii de obârşie şi până în vremurile mai recente” prof.univ.dr. Cristian Luca, director adj. al Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică Veneţia 1 of 10 Curioşi şi interesaţi, români şi italieni, francezi şi americani, ne-au spus oficialii institutului, au rămas impresionaţi de cromatica vie, în tonalităţile aprinse, pitorescul satului românesc, aşa cum este surprins de pictorul băcăuan, cu aspectele sale ludice, prilejuite de truda cotidiană, de momentele de sărbătoare, de jocuri şi tradiţii. Măiestria autorului, apreciată la superlativ de publicul de la Veneţia, considerat de critica de specialitate unul dintre cei mai talentaţi şi inspiraţi artişti promotori ai picturii naive contemporane româneşti, a reuşit să ducă vechiul univers rural românesc în atenţia publicului italian. „Expoziţia personală de la Veneţia a invitatului nostru de onoare a adus în atenţia publicului larg un artist autentic, un stil inconfundabil, o operă ce face din Ioan Măric unul dintre cei mai de succes promotori ai artei naive româneşti în străinătate”, a mai spus prof. Cristian Luca, la vernisaj. Întors acasă, după aventura veneţiană, „Bădiţa” Măric nici nu a avut timp să-şi tragă sufletul, deoarece a plecat rapid la Iaşi, unde participă la o mare expoziţie de artă naivă, unde, ne-a dezvăluit, va fi printre laureaţi. „Am fost onorat să reprezint Bacăul, România, la acest eveniment cu rezonanţă mondială. Am fost înconjurat cu mare dragoste, atât de conducerea institutului, dar, mai ales, de publicul care a venit în număr mare să vadă, după cum îmi spuneau, «un colţ frumos din patria lor». Am văzut oameni cu lacrimi în ochi, retrăind frumoase aduceri aminte, copilăria de acasă. Au fost generoşi, mă comparau cu mari artişti, însă eu le-am spus, le-am repetat că sunt «Ioan de la Luncani», «Maric de la Bacău». A fost extraordinar, mulţumesc organizatorilor, domnului profesor Cristian Luca pentru invitaţie, mulţumesc ziarului DEȘTEPTAREA pentru sprijin.”

Ioan Măric, artist plastic naiv Succesul artistului nostru naiv i-a determinat pe italieni să-i facă o nouă invitaţie, dar şi să-i înveţe tainele artei naive. Carnavalul de la Veneția a fost creat în 1162, după o campanie militară. A fost dat uitării timp de mai multe decenii, până când municipalitatea l-a reluat în 1980, devenind, prin amploare şi diversitate, unul dintre cele mai mari şi vizitate carnavaluri din întrega lume. Foto: Institutul Cultural Român de Cultură şi Cercetare Umanistică Veneţia

