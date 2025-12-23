Investiție majoră în sănătate: Spitalul Județean de Urgență Bacău va avea Laborator de Angiografie și Compartiment de Stroke

Spitalul Județean de Urgență Bacău intră într-o nouă etapă de dezvoltare, după ce luni a fost semnat contractul de finanțare pentru un proiect major destinat tratării pacienților critici cu patologie vasculară cerebrală acută. Investiția, în valoare totală de 23,6 milioane de lei, vizează dotarea unității medicale cu echipamente de ultimă generație, printr-un program național de investiții în infrastructura sanitară publică.

Cea mai importantă noutate adusă de acest proiect este înființarea unui Laborator de Angiografie, prima unitate completă de acest tip din județ, dedicată tratamentului afecțiunilor vasculare neurologice, cardiologice și de chirurgie vasculară. Totodată, la SJU Bacău va funcționa și un Compartiment de Stroke, esențial pentru intervenția rapidă în cazul accidentelor vasculare cerebrale.

Odată cu implementarea proiectului, pacienții din Bacău și din județele învecinate nu vor mai fi nevoiți să piardă timp prețios prin transferuri către alte centre medicale. Intervențiile vor putea fi realizate local, în regim de urgență, fiecare minut câștigat însemnând mai puține celule cerebrale pierdute, riscuri reduse de sechele neurologice și șanse reale de recuperare.

Lista echipamentelor care urmează să fie achiziționate este una complexă și cuprinde un angiograf biplan, un aparat RMN de 1,5 Tesla, ecografe transcraniene și portabile, sisteme Holter pentru tensiune arterială și ECG, electrocardiografe cu 12 canale, videolaringoscop și videofibroscop, ventilatoare de transport, defibrilatoare cu monitor, echipamente pentru determinarea gazelor și electroliților din sânge arterial, paturi ATI cu sistem de cântărire integrat, monitoare de funcții vitale cu CO₂ și IBP, precum și o stație centrală de monitorizare.

Potrivit dr. Doina Lazăr, medic-șef al Secției Neurologie, noul angiograf va permite diagnosticarea precisă a obstrucțiilor arteriale cerebrale și intervenția rapidă prin tromboliză sau proceduri minim invazive, precum trombectomia. „Pacienții cu AVC ischemic vor putea fi tratați prompt de o echipă multidisciplinară, ceea ce reduce semnificativ riscul apariției unor leziuni cerebrale extinse”, a precizat medicul.

Managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Bacău, economistul Ion-Marius Savin, a subliniat că acest proiect reprezintă o premieră pentru unitatea sanitară. Este primul proiect de investiții contractat de actuala conducere, dintr-un total de patru proiecte majore depuse pentru obținerea de fonduri europene. „Prin realizarea Laboratorului de Angiografie și a Compartimentului de Stroke, spitalul face un pas esențial spre alinierea la standardele moderne de tratament pentru patologia vasculară acută. Pacienții vor beneficia de intervenții rapide, eficiente și realizate local, fără transferuri care pot costa timp și vieți”, a declarat acesta.

Conducerea SJU Bacău anunță că va continua demersurile pentru atragerea de fonduri europene, cu obiectivul de a moderniza infrastructura medicală și de a transforma spitalul într-un centru medical performant, capabil să răspundă prompt nevoilor reale ale comunității.