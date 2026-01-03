Investiție majoră în infrastructura rutieră: Podul peste Trotuș, dintre Târgu Trotuș și Tuta, intră în modernizare

Autoritățile locale din comuna Târgu Trotuș au lansat o amplă procedură de achiziție publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare și reabilitare a podului care asigură legătura rutieră dintre localitate și satul Tuta, peste râul Trotuș, pe drumul comunal DC128. Proiectul are o valoare estimată de peste 27,18 milioane de lei, fără TVA, fiind una dintre cele mai importante investiții de infrastructură rutieră din zonă.

Contractul este derulat în sistem „proiectare și execuție”, ceea ce presupune că același operator economic va realiza atât documentațiile tehnice, cât și lucrările propriu-zise. Cea mai mare parte a bugetului, peste 26,5 milioane de lei fără TVA, este alocată execuției lucrărilor.

Intervențiile vizează modernizarea completă a structurii podului, incluzând lucrări la infrastructură, culee și pile, suprastructură, precum și racordarea cu terasamentele existente. Totodată, proiectul prevede amenajarea acceselor, cu rampe, intersecții și drumuri de legătură, realizarea de șanțuri pereate, rigole și podețe, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții optime de siguranță.

Un capitol distinct este dedicat siguranței rutiere, fiind incluse lucrări pentru montarea de parapete, indicatoare și marcaje. De asemenea, sunt prevăzute intervenții asupra utilităților din zonă, care includ relocarea unor stâlpi și cămine existente, precum și instalarea de noi stâlpi de iluminat public.

Proiectul cuprinde și lucrări hidrotehnice în albia râului Trotuș, constând în decolmatarea albiei și realizarea unor diguri din gabioane, menite să protejeze infrastructura și să reducă riscurile generate de viituri. La finalizarea lucrărilor, zona va fi readusă la starea inițială, prin desființarea platformelor tehnologice și a digurilor provizorii, în cadrul măsurilor de protecție a mediului.

Durata totală a contractului este de 63 de luni, incluzând etapele de proiectare, execuție și perioada de garanție. Proiectarea trebuie realizată în maximum 5 luni, execuția lucrărilor și asistența tehnică aferentă în 20 de luni, iar garanția de bună execuție este stabilită la minimum 36 de luni, în conformitate cu legislația în vigoare. Ofertele care depășesc aceste termene vor fi considerate neconforme, iar cele cu durate mai scurte trebuie susținute de justificări temeinice.

Prin această investiție, administrația locală urmărește modernizarea unei infrastructuri rutiere esențiale pentru mobilitatea locuitorilor din Târgu Trotuș și Tuta, creșterea siguranței circulației și reducerea riscurilor generate de degradarea structurii existente sau de fenomenele hidrologice extreme. Proiectul este conceput ca o intervenție complexă, cu impact direct asupra conectivității și dezvoltării economice a zonei.