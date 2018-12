Ce înseamnă sănătatea? Greu de răspuns și de cuprins toate aspectele… fiecare dintre noi are răspunsuri diferite. Râvnim la sănătate și, totuși, o neglijăm constant…

Să fii sănătos înseamnă, în primul rând, să ai o viață echilibrată și adaptată vremurilor, în care vitalitatea și optimismul să se îmbine cu satisfacerea onorabilă a cerințelor profesionale și sociale actuale. Absența durerilor fizice nu garantează, mereu, absența dezechilibrelor. Fie că vorbim despre dezechilibre de ordin emoțional sau de unele fizice/ fiziologice, trebuie să știm că acestea, netratate corespunzător, vor declanșa, într-un anume timp, reacții organice diverse.

Mâncăm haotic, dormim contra-timp, uităm să zâmbim…toate în fuga noastră continuă pentru a bifa zilnic sarcinile impuse! Trec zile, apoi ani și poate, poate ne „trezim” că am ratat momente esențiale din viață sau că ne-am șubrezit integritatea fizică și psiho-emoțională.

Poate este momentul să devenim „profilactici”, adică să ne reevaluăm corect pe noi în condițiile prezentului și să ne impunem măsuri! Cum ar fi să introducem în viața noastră ideea de prevenție și grija anticipativă?! Știm cu toții că sistemul de asigurări medicale ne permite efectuarea unor investigații clinice și paraclinice, cât și tratamente medicale specifice tocmai în sprijinul prevenției.

La GTL Medical Clinic puteți beneficia de astfel de investigații și tratamente!

Anul 2019 aduce pacienților GTL Medical Clinic noutăți și surprize plăcute, mai ales în cadrul Departamentului de Recuperare medicală, medicină fizică și balneologie. Cerințele mari din partea pacienților au impus extinderea spațiilor de tratament, de la sălile de fizioterapie, kinetoterapie și a sălilor de așteptare, până la suplimentarea aparaturii de fizioterapie și kineto.

La etaj, am creat o bază de tratament, la fel de complexă ca cea de la parter, care va permite reducerea timpului de așteptare pentru proceduri. Procedurile de recuperare efectuate în bazinul cu apă sărată au o eficiență extrem de crescută, iar aparatele nou achiziționate au extins gama de proceduri, de la laser, ultrasunet, curenți, oscilații profunde, parafină, drenaj limfatic, magnetodiaflux, până la cele pentru ciocuri, tape etc. Am mărit numărul de paturi pe Spitalizare și am adus medici noi în echipă. Toate acestea sunt în contract CAS, deci decontate cu Biletul de trimitere. Am intrat în noi contracte CAS pe specialitățile clinice, de ex. ORL, iar pe Departamentul Laborator de analize medicale am extins gama de analize efectuate, cât și echipa de specialiști! Alături de celelalte specialități medicale, cum ar fi medicină internă, cardiologie, psihiatrie, endocrinologie, gastroenterologie, alergologie, medicina muncii etc., am încercat să oferim o gamă cât mai mare de servicii.

Celor care ne sunt pacienți, le mulțumim pentru încredere, înțelegere și răbdare! Pe cei care nu ne-au trecut încă pragul… îi așteptăm să ne cunoaștem!

Vă urăm un an 2019 mai bun, mai liniștit și cu mai multe zâmbete!

Ana Maria Crâșmaru

Manager GTL MEDICAL CLINIC