Guvernatorul în exercițiu al Districtului 2241 România-Republica Moldova, Marian Neagoe, și-a început cea de a doua parte a mandatului său la o întâlnire cu membrii cluburilor din Bacău și Onești, dar și cu cei ai clubului de elevi Interact și ai clubului de femei Inner Wheel. Dâmbovițean prin origini, medic, doctor în științe medicale, dar și om de afaceri în Oradea, Marian Neagoe lasă imediat impresia că este și un om practic, un businessman veritabil, dornic să ofere o veritabilă lecție de business, dar și de viață bine construită. Cu prilejul vizitei în Bacău, domnul guvernator a avut amabilitatea să ne acorde un interviu.

Rotaryenii, domnule guvernator, caută soluții la diverse probleme și văd o lume în care oamenii se unesc și iau măsuri pentru a crea schimbări de durată. Transformăm prin implicare – spuneți dumneavoastră și ați lansat principiile proiectului Rotary Plantează ACUM, prin care îndemnați la implicare prin acțiune, conștiință, unitate și mentalitate. Cât de prezente sunt, acum, aceste idealuri, aceste precepte în activitatea rotaryenilor?

În aceste patru „semințe” ale conceptului ACUM este concentrată întreaga mea strategie ca guvernator. De ce este sintetizată așa? Pentru că noi, ca rotaryeni, trebuie să gândim pragmatic. Noi suntem oameni de acțiune, dar trebuie să o facem din conștiință și conștienți de nevoile, de urgențele existente. Trebuie să o facem cu unitate (nouă, românilor, ne cam lipsește aceasta!), dar și în virtutea principiilor de mentalitate (alt capitol deficitar al românilor). Rotaryenii sunt exemple pentru comunitate și pot influența masele să aibă mai mult curaj, mai multă determinare, mai multă acțiune în folosul lor. Oamenii trebuie să învețe de la noi ce înseamnă să faci lucrurile în folosul comunității. Noi, de fiecare dată, servim mai presus de sine. Servim comunitatea din binele pe care ni l-am creat, în felul în care am fost educați. Vrem să transmitem capabilitățile noastre și comunității. Și vrem să trăim într-o comunitate bogată, evoluată, între oameni deștepți.

Sunteți, ca organizație, un seismograf al comunității, a ceea ce se întâmplă în ea. Simțiți imediat unde trebuie acționat pentru a influența comunitatea.

Aceasta face Rotary de 115 ani. Așa a apărut conceptul de voluntariat pe care îi promovează, cel mai vechi din lume. S-a pornit de la ideea de a face bine. Binele care nu este mimat, ci este real. Intervențiile oportuniștilor se repercutează în comunitate și aceasta se vede în România ultimilor 30 de ani. Noi vrem să convingem oamenii că doar prin educație putem dezvolta țara, Cum a fost ea în perioada interbelică, atunci când a fi român era o mândrie. Noi putem redeveni o putere, pentru că avem calitate umană. Moldova, de exemplu, a dat în istorie atâția oameni valoroși, pentru că este un izvor de umanitate. Un leagăn al culturii. Trebuie să devenim un exemplu al Europei că se poate și aici. Să terminăm cu superficialitatea, cu subcultura, cu principiul „lasă că merge și așa”.

An aniversar la Rotary

Sunteți guvernatorul Districtului D2241 Romania și Republica Moldova exact când organizația internațională împlinește 115 ani, iar în România 20 de ani. Veți marca evenimentul pe 23 februarie. Câte cluburi Rotary sunt în România? Dar cluburi Interact? Și câți membri au?

Data de 23 februarie este ziua Rotary Internațional. Districtul 2241 este unul dintre cele mai mari din lume. Are 138 de cluburi, cu peste 3.600 de membri. Suntem un exemplu pentru Rotary Internațional, pentru că numărul de membri a crescut constant la noi. Și avem și cele mai multe cluburi Rotaract, circa 60, pentru tinerii cu vârste între 20 și 27 de ani. Dar mai avem cam tot atâtea cluburi Interact, pentru elevi de liceu. Ei sunt viitorul nostru, iar eu am o mare aplecare către ei, pentru că au cea mai mare nevoie de principiile rotaryene, de a aplica „principiul celor patru întrebări”. Acest principiu a salvat organizația și are aplicabilitate și în firme și în familii, în orice comunitate. Cele patru întrebări sunt: este acesta adevărul?; ceea ce gândesc, spun sau fac este adevărat?; este corect?; aduce beneficii celor implicați? Totul pornește de la ideea de a face bine.

Vă văd aplecat spre ceva practic, spre efectele lucrurilor.

Eu sunt de profesie medic. Am un doctorat în medicină, am 12 specialități medicale, am fost totdeauna preocupat de om și am și o dezvoltare pe management și sănătate publică și management în general. Nu-mi pot permite să bat câmpii. Tratez problemele ca pe afecțiunile unui pacient. Stabilesc diagnosticul și pun tratamentul. Nu merge cu povești.

Voluntarismul îi unește și îi remarcă pe rotaryeni

Ce îi unește pe rotaryeni? Voluntarismul? Cât de prezent, cât de elocvent este voluntarismul în mișcarea rotaryană de la noi?

În teoria managementului, a businessului în general, este ceva puțin cunoscut: anume că voluntariatul este cea mai mare afacere din lume. Pentru că ea creează plusvaloare din nimic. Statul și comunitatea nu contribuie cu nimic la eforturile pe care le facem noi cei care încercăm ca prin exemplul personal, prin fapte, prin acțiune, prin proiecte să facem ceva pentru comunitate. Iar comunitatea trebuie să învețe ce e voluntariatul. Voluntariatul se învață. Voluntariatul trebuie dezvoltat. De aceea țările cel mai dezvoltate au cel mai bun voluntariat. Fără emancipare, fără dezvoltare, fără educație nu se poate vorbi despre voluntariat. Dar voluntariatul este și un privilegiu. Nu oricine îl poate face, ci doar cei care înțeleg că a ajuta pe cel de lângă tine conduce la normalitate.

Recenta lună decembrie a fost dedicată, în calendarul rotaryan, prevenției bolilor. Ce au făcut rotaryenii pentru acest obiectiv? Unde a ajuns lupta cu poliomielita, căreia îi este dedicată campania End Polio? Promovați și la noi campania de donații pentru End Polio și s-au adunat deja peste 200.000 de lei. Cum răspund cluburile?

Ați atins un subiect forte și sensibil, dar și românesc. Eu, în calitate de medic, pot spune că pacienții săraci sunt mai generoși decât cei bogați. Dar persoanele înstărite nu aruncă cu banii pe gard. Și cluburile mici pot fi mai generoase pentru că au un grad de speranță mai mare. Membrii lor au sufletul mai mare. În schimb, cluburile mai bogate sunt mai atente cu banii. Ele pot fi convinse mai greu, dar când le convingi devin și mai generoase, devin prietenii tăi. Și vor înțelege această nouă strategie a noastră de a colecta bani pentru End Polio Now. Capătă încredere mai greu, dar apoi vor fi foarte generoase. Nu critic cluburile care încă nu au intrat în acest proiect, pentru că sunt sigur că vor intra. Și apoi vor intra și mai ușor în proiecte mai mari. Noi facem prevenție, pentru că aceasta e mai economicoasă. E mai ieftin să previi, decât să tratezi. Rotary are astfel de oameni care înțeleg ce înseamnă să previi.

Tinerii pe care îi creșteți, cei din Interact, înțeleg ce înseamnă ACUM?

Nu putem avea așteptări mari de la tineri dacă noi nu îi educăm, dacă nu-i îndreptăm spre principiile ACUM. Noi am neglijat mulți ani aspectele legate de mentalitate, de atitudine, de civism, de voluntariat, de întrajutorare, de unitate, iar efectele se plătesc. Dar, nu ne mai îndreptăm spre aisberg, suntem pe drumul cel bun, îl ocolim. România nu a greșit niciodată în istorie foarte mult. Ca în povești: binele învinge totdeauna.