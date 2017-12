La data de 23 decembrie a.c, în jurul orei 16.30, poliţiştii rutieri au depistat în trafic un bărbat de 62 de ani, din Bacău, care, în timp ce conducea un autoturism pe strada Izvoare a intrat în coliziune cu un gard metalic, provocând daune materiale. Conducătorul auto a refuzat testarea cu aparatul etilotest şi recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuz sau sustragere de la recoltarea mostrelor biologice de sânge. 30 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.