De când unele instituții și firme și-au deschis chiar la mine acasă ghișee, nu mai stau la cozi interminabile pentru a-mi achita facturile sau nesuferitele taxe și impozite. Trăiască internetul, pentru că asemenea ghișee sunt, evident, virtuale. Tastezi câteva date, dai „enter” și totul e rezolvat. Îmi sfătuiesc și prietenii, și chiar cunoscuții, să procedeze la fel. Doar întreținerea și cotizația de membru al unei organizații profesionale încă le mai plătesc „tradițional”, adică la ghișeu, pentru că acolo internetul a pătruns mai greu. Aflu, cu interes, că și Poșta Română a deschis ușa tehnologiei moderne, iar o trimitere poștală poate fi rezolvată acum mai ușor. Cu o aplicație pe internet, Poșta a eliminat completarea formularelor pe hârtie. Îți faci un cont pe site-ul instituției, alegi serviciul de trimitere poștală, primești un cod de bare, îl prezinți la ghișeul poștal și treaba e aproape rezolvată. A, mai trebuie doar să achiți tariful! Simplu ca „bună ziua”! Oare? Văd, tot pe internet, un studiu sociologic în care citesc că în România, anul trecut, doar 65,6% dintre gospodării dețineau un calculator și doar 68,6% dintre români aveau acces la internet. Ei, aici e problema și nici Poșta Română nu face noul ei serviciu disponibil chiar în toate unitățile. Destui oameni n-au făcut încă pasiune pentru calculator, iar alții tot la ghișeu, la coadă, se simt mai bine.

Noroc că nu s-a ajuns să plătim totul în bitcoin, că nu știu cum ne-am descurca. Românul s-a obișnuit destul de mult cu viața în condiții virtuale, dar totul e până la bani. Și, în definitiv, până unde ne vom transpune viața în mediul virtual? 0 SHARES Share Tweet

