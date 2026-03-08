Întoarcerea acasă: povestea Mariei Lupeș, studenta care a ales uniforma și a devenit inspirație pentru elevii din Moinești

Într-o dimineață obișnuită de martie, pe holurile Liceului Teoretic „Spiru Haret” din Moinești s-a simțit o emoție aparte. Nu era doar nostalgia unui fost elev care revine în locul unde a învățat, ci și întâlnirea dintre două etape ale aceleiași povești. La doar 21 de ani, Lupeș Maria Ionela, studentă la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, a revenit în liceul care i-a fost casă pentru a le vorbi elevilor despre drumul pe care l-a ales.

Privirea ei trădează o determinare calmă, aceea a oamenilor care știu că au ales un drum dificil, dar necesar. Maria nu a venit cu discursuri academice sau cu definiții din manuale. A venit cu experiențe, cu emoții și cu povestea ei, spusă simplu, așa cum se spune între oameni care se înțeleg.

„Când eram elevă aici, ascultam cu admirație poveștile jandarmilor și ale ofițerilor care veneau în liceu. Vorbeau despre responsabilitate, despre devotament și despre respectul pentru comunitate. Atunci nu știam dacă voi ajunge și eu acolo, dar simțeam că îmi doresc să încerc”, le-a spus ea elevilor.

Astăzi, rolurile s-au inversat. Maria este cea care stă în fața lor și le vorbește despre viața de student la una dintre cele mai prestigioase instituții de formare a viitorilor ofițeri. Le povestește despre antrenamentele fizice solicitante, despre studiul intens și despre disciplina riguroasă care, spune ea, nu limitează libertatea, ci o organizează.

„Nu este ușor, dar este frumos. Fiecare zi te învață ceva despre tine și despre responsabilitatea pe care o ai față de ceilalți”, spune Maria, cu un zâmbet care îmbină modestia cu o convingere fermă.

Alegerea ei este cu atât mai curajoasă cu cât vine într-un domeniu încă perceput, adesea, ca fiind dominat de bărbați. Maria nu a privit însă acest lucru ca pe o barieră. Pentru ea, uniforma înseamnă responsabilitate și competență, nu o competiție de gen.

În spatele acestei alegeri există și o poveste personală profundă. Tatăl ei a fost jandarm, iar respectul pentru uniformă l-a învățat de la el. Chiar dacă nu mai este alături de ea, Maria spune că îi simte prezența în fiecare pas pe care îl face.

„Simt că tata mă veghează. Sunt convinsă că ar fi mândru de ceea ce fac”, mărturisește ea cu o emoție reținută.

Dincolo de studiu și pregătirea profesională, Maria și-a format caracterul și prin sport. Atletismul și alergările de rezistență, inclusiv participarea la semimaratoane, i-au întărit voința și capacitatea de a depăși oboseala. Pentru ea, sportul a fost mai mult decât o activitate fizică – a fost un exercițiu de răbdare și disciplină.

În același timp, își păstrează echilibrul prin lucruri simple: lectură, drumeții, momente de liniște care o ajută să își limpezească gândurile după zilele intense de pregătire.

Un moment important în formarea ei a fost prima perioadă de practică, desfășurată la Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău. Acolo a intrat pentru prima dată în contact direct cu realitatea meseriei.

„Am învățat foarte mult în această perioadă. Am fost implicată în situații reale și am simțit susținerea jandarmilor băcăuani. M-am simțit ca acasă”, spune ea.

Acea senzație de apartenență, de echipă, i-a confirmat că a ales drumul potrivit.

Pentru elevii care au ascultat-o, întâlnirea cu Maria nu a fost doar o prezentare despre viața de student. A fost o lecție despre curajul de a-ți urma vocația și despre puterea de a transforma un vis într-un drum concret.

Prin întoarcerea la liceul din Moinești, Maria a făcut mai mult decât o vizită. A construit o punte între generații. Le-a arătat tinerilor că drumul spre o profesie dedicată comunității începe, uneori, cu o simplă curiozitate, cu o poveste ascultată într-o sală de clasă.

În luna martie, când vorbim adesea despre curajul și contribuția femeilor, povestea Mariei capătă o semnificație aparte. Este promisiunea unei noi generații de femei care aleg să își dedice viața protecției și siguranței celorlalți.

La 21 de ani, Maria Lupeș este încă la începutul drumului. Dar pașii pe care îi face sunt deja suficient de siguri pentru a deveni un exemplu. Un exemplu că vocația, disciplina și respectul pentru tradiție pot construi un viitor solid – pentru ea și pentru comunitatea din care provine.