Intervenție chirurgicală minim invazivă de excepție, realizată la Secția de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a SJU Bacău

Secția de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău a efectuat recent, în premieră pentru spital și ca procedură rară în centrele non-universitare din România, o intervenție chirurgicală minim invazivă complexă pentru tratarea unei tumori splenice gigant la un pacient minor.

Pacientul, în vârstă de 16 ani, prezenta o formațiune tumorală chistică benignă la polul superior al splinei, cu un volum estimat preoperator la 2.500 ml, care a ajuns, intraoperator, la 3.000 ml și o greutate totală de 4,2 kg. Dimensiunile impresionante ale tumorii au făcut ca intervenția să fie o adevărată provocare chirurgicală.

Operația, realizată laparoscopic, a constat în îndepărtarea tumorii împreună cu polul superior al splinei, păstrând polul inferior pentru a reduce riscul de infecții grave post-splenectomie, explică dr. Mihai-Codrin Galinescu, șeful Secției de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică.

Procedura a avut loc în blocul operator recent renovat, dotat cu echipamente laparoscopice de ultimă generație și instrumente dedicate chirurgiei minim invazive pediatrice. Intervenția a fost realizată de o echipă multidisciplinară de chirurgie, anestezie și ATI pediatrică, oferind pacientului monitorizare și îngrijiri postoperatorii de înalt nivel.

„Această intervenție demonstrează potențialul chirurgiei pediatrice moderne, atunci când există un bloc operator performant și o echipă dedicată. Este un pas important pentru pacienții pediatrici ai județului Bacău și pentru rolul spitalului nostru ca centru de excelență”, a declarat dr. Galinescu.

Pacientul a avut o evoluție postoperatorie excelentă și a fost externat la doar cinci zile după intervenție. Mama adolescentului a mulțumit echipei medicale pentru profesionalism și atenția oferită, subliniind calitatea excepțională a condițiilor din spital.

Managerul SJU Bacău, Marius Savin, a transmis: „Rezultatul acestei intervenții confirmă valoarea profesională a echipei noastre și arată că investițiile în modernizarea blocului operator fac diferența în viața pacienților.”

Echipa medicală implicată:

Operatorie: Dr. Mihai Galinescu, Dr. Anca Timofte, Dr. Petru Papuc, as. sală Milica Olaru, îngrijitor Delia Crăciun

Anestezie: Dr. Irena Galinescu, as. anestezie Ramona Nediță