Insula Misterioasă la balul Bobocilor de la Liceul Teoretic „Henri Coandă” Bacău

Într-o atmosferă de magie, feerie şi mister, elevii Liceului Teoretic „Henri Coandă” Bacău au sărbătorit joi, 4 decembrie 2025, Balul Bobocilor, eveniment care îi pune în prim-plan pe elevii claselor a IX-a, dar îi captează şi pe cei din clasele mai mari, oferindu-le şansa de a se (auto)cunoaşte mai bine, de a se distra, precum şi de a-şi etala talentele – de la un an la altul mai multe, mai interesante, mai originale.

Anul acesta, totul s-a petrecut sub semnul misterului şi aventurii specifice unei călătorii pe Insula Misterioasă, acolo unde, pe rând, concurenţii şi-au spus poveştile şi şi-au interpretat rolurile, vegheaţi de şapte spirite primordiale: Oceanul, Focul, Natura, Vântul, Umbra, Comoara şi Viaţa. Concurenţii înşişi s-au transformat în nişte spirite care s-au întrupat în perechile participante la concurs, astfel că Perechea 1 a reprezentat Spiritul Oceanului, Perechea 2 – Spiritul Focului, Perechea 3 – Spiritul Naturii, perechea 4 – Spiritul Vântului, Perechea 5 – Spiritul Umbrei, Perechea 6 – Spiritul Comorii, Perechea 7 – Spiritul Vieţii. Perechile 8, 9 şi 10, fiind naufragiaţi pe această insulă, au reprezentat Marinarul şi Ucenica, Loialul şi Explotatoarea, Inginerul şi Reporteriţa.

Acest joc de roluri, seducător şi provocator, deopotrivă, a făcut deliciul publicului, dându-le, însă, bătăi de cap juraţilor, care au avut o misiune destul de complicată. În ajutorul acestora a venit publicul care a stabilit câştigătorii titlului de Miss şi Mister Popularitate. Aceştia au fost: Mocanu Teodora de la clasa a IX-a A, care i-a fermecat pe toţi cu un dans sportiv vibrant, plin de graţie, dar şi de energie şi Lupu Matei George, de la clasa a IX-a B, care i-a impresionat pe cei din sală cu acordurile de la chitara electronică ce au însoţit melodia „Sevem Nation Army”.

Talentul celor doi a fost remarcat şi confirmat de alegerile juriului, care i-au urcat pe podiumul câştigătorilor, unde s-au aflat următorii elevi:

Miss Boboc:

Locul I – Bot Izabela Maria (clasa a IX-a F)

Locul II – Mocanu Teodora (clasa a IX-a A)

Locul III – Nuţu Denisa (clasa a IX-a B)

Mister Boboc:

Locul I – Lupu Matei George (clasa a IX-a B)

Locul II – Bolfă Luca (clasa a IX-a C)

Locul III – Vieru Alexandru (clasa a IX-a B)

Însă, atmosfera vibrantă, plină de farmec şi culoare nu a fost întreţinută doar de boboci. Elevi talentaţi de la toate clasele licelui au pus umărul pentru a transforma evenimentul într-o amintire de neuitat şi pentru a mai completa o filă de aur în arhiva sufletului. Astfel, cât timp juriul a deliberat, cei din sală au ascultat şi au cântat melodii de muzică uşoară, ghidaţi de Răducanu Daria, de la clasa a IX-a G, surorile Laslău Francesca, de la clasa a X-a B şi Laslău Ştefania Delia. De la clasa a XII-a D, dar şi de muzică populară, conduşi de Vrote Andreea şi Moraru Mădălina (foste eleve ale liceului).

Cel mai electrizant moment al serii a fost apariţia ansamblului folcloric al şcolii, care a reuşit să scoată la dans majoritatea spectatorilor – situaţie posibilă datorită locului unde s-a organizat evenimentul, şi anume Sala Aerostar, un spaţiu cald şi primitor în care, la final, toată lumea şi-a dat mâna într-o horă a prieteniei şi a speranţelor.

Aşadar, o seară trăită la intensitate maximă, cu entuziasm şi energie fără limite, care, însă, nu ar fi fost posibilă fără sprijinul organizatorilor: Nachtwey Darius Luca – preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor Liceului Teoretic „Henri Coandă” Bacău, care a avut rolul de organizator principal, coordonând activitatea şi echipa de lucru, Sandu Aurora – Vicepreşedinta Consiliului Şcolar el Elevilor, prof. Găbureanu Carmen Elena, director adjunct al licelui, prof. Pîslaru Alina, prof. Negru Alina, prof. Dăscălaşu Toma şi bibliotecar Pricop Daniela Elena, cu toţii contribuind la atmosfera plină de mister şi magie, specifică unei insule misterioase în care s-au aflat pentru trei ore atât concurenţii, cât şi spectatorii Balului Bobocilor de la Liceul Teoretic „Henri Coandă” Bacău, din anul şcolar 2025-2026.