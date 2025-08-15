Înscrieri pentru campania de sterilizare gratuită a câinilor cu proprietar se reiau luni; ultima ediție va avea loc pe 28 august 2025

Dinu Păncescu, șeful Serviciului Gestionare Câini fără Stăpân din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, anunță că înscrierile pentru Campania de sterilizare gratuită a câinilor cu proprietar se reiau luni, 18 august, la numărul 0234-547.427, în program de lucru luni–vineri.

Oficialul a precizat că 15 august este zi liberă stabilită de Guvern, iar în weekend nu se lucrează, astfel că apelurile nu pot fi preluate în afara programului.

Potrivit lui Păncescu, acțiunea programată pentru 28 august 2025 va fi ultima dintr-un șir de campanii demarat în 2019, în cadrul cărora au fost sterilizați gratuit mii de câini ai băcăuanilor.

El a explicat că, urmare a deciziei de municipalității de transformare a Serviciului Gestionare Câini într-o activitate comercială, asociația germană „Wir retten Hunde e.V.” – sponsorul acestor campanii – își retrage sprijinul atât pentru câinii cu stăpân, cât și pentru cei din adăpostul municipal.