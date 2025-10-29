Inovație și performanță în stomatologie – primul Curs de implantologie cu încărcare imediată, ediția Bacău 2025

În perioada 27–30 octombrie 2025, municipiul Bacău găzduiește primul Curs de implantologie cu încărcare imediată, un eveniment de anvergură națională desfășurat sub egida Asociației de Implantologie cu Încărcare Imediată din România.

Cursul, care a reunit specialiști și medici rezidenți din toată țara, a fost condus de Lectorul Internațional Dr. Fodor Călin, alături de lectorii români Dr. Frăteanu Florin și Dr. Cristian Iovan.

Evenimentul a fost găzduit de Clinica Dr. Iovan din Bacău, marcând cea de-a doua ediție a acestui program național, după debutul său de succes de la Cluj.

Programul a fost structurat în patru zile de formare intensivă, îmbinând teoria cu practica clinică. Luni și marți, participanții au asistat la intervenții reale – trei pacienți în prima zi și patru în a doua – demonstrând aplicarea directă a tehnicilor moderne de implantologie cu încărcare imediată.

Partea teoretică, susținută de Dr. Fodor Călin, Dr. Cristian Iovan și Dr. Ioanid Iovan, a vizat prezentarea celor mai noi concepte în domeniu, precum și etapele clinice și laboratoriale ale tratamentelor.

Cursul s-a încheiat cu proba structurilor de metal și cimentarea dinților definitivi din ceramică, un moment de sinteză practică și profesională pentru toți participanții.

În total, 15 cursanți au luat parte la această ediție, fiecare dintre ei exprimându-și intenția de a continua dezvoltarea profesională în domeniul implantologiei moderne. Aceștia au remarcat avantajele metodei cu încărcare imediată – o tehnică neinvazivă, cu disconfort minim și rezultate estetice de excepție.

Succesul acestei ediții confirmă direcția inovatoare pe care stomatologia românească o urmează și poziționează Bacăul ca un important centru de formare și excelență în domeniul implantologiei.

1 de 5