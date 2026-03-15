Înot: Patru sportivi de la Nautica Bacău calificați la Finala Națională după regionalele pentru copii

Etapele regionale ale Campionatului Național de Înot pentru copii 10–11 ani, desfășurate la Bacău (14–15 martie), Pitești (13–15 martie) și Oradea (14–15 martie), au marcat startul sezonului competițional al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM) în 2026.

În Regiunea Moldova și Dobrogea, competiția găzduită la Bacău a reunit la start 174 de sportivi de la 29 de cluburi.

Clubul CS Nautica Bacău a participat cu opt înotători: Emma Beniuga, Antonia Stanciu, Cosmina Varga, Rareș Deleu, Yannis Danca, Noah Bolea, Patrick Marcoci și Cristian Gafița, pregătiți de antrenorii Adrian Poeană, Alexandru Popa și Sabin Jitaru.

Cele mai bune rezultate au fost obținute de Emma Beniuga și Antonia Stanciu, pregătite de antrenorul Adrian Poeană, care au urcat pe podium la toate probele în care au fost înscrise.

Rezultate:

Emma Beniuga (10 ani)

Locul 1 – 200 m liber

Locul 1 – 50 m spate

Locul 2 – 200 m mixt

Antonia Stanciu (11 ani)

Locul 1 – 200 m liber

Locul 1 – 50 m bras

Locul 1 – 200 m mixt

Locul 2 – 50 m fluture

În urma rezultatelor obținute, patru sportivi ai clubului băcăuan – Emma Beniuga, Antonia Stanciu, Cosmina Varga și Rareș Deleu – s-au calificat pentru Finala Campionatului Național de copii, programată în luna iunie.

Potrivit coordonatorului CS Nautica Bacău, Ovidiu Galeru, numărul participanților la etapa regională de la Bacău – 174 de sportivi – este semnificativ mai mic decât la celelalte centre: aproximativ 420 de înotători la Pitești și 264 la Oradea.

„Este un semnal îngrijorător pentru înotul din zona Moldovei, dar și pentru cel băcăuan. Eforturile părinților reprezintă un factor major în obținerea marilor performanțe și pentru acest lucru merită tot respectul nostru. Felicitări sportivilor, antrenorilor și părinților în aceeași măsură”, a declarat Ovidiu Galeru.