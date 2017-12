Ultima competiție din anul 2017 din calendarul competițional al Federației Naționale de Natație și Pentatlon Modern, Campionatul Național de Poliatlon destinat cadeților 12 ani, s-a desfășurat în perioada 14-17 decembrie la Pitești. Și de această dată sportivii de la CSM Bacău au avut o evoluție mai mult decât convingătoare reușind patru noi recorduri naționale. Rezultate: Ștefan Cozma – 100m Fluture medalie de aur și record național ; 100m Spate medalie de aur și record național ; 200m Liber medalie de aur ; 100m Bras medalie de argint ; 200m Mixt medalie de aur și record national ; 100m Liber medalie de aur. Ștafeta 2005 formată din, Robert Adam , Dragoș Bălăiță, Iustin Mistireanu și Ștefan Cozma a obținut medalie de aur și un nou record național la 4x50m Liber, la care s-a adăugat medalia de aur la 4x50m Mixt. Sportivul Ștefan Cozma a obținut și titlul de Campion al Poliatlonului la general, fiind cel mai bun cadet la vârsta lui. 10 SHARES Share Tweet

