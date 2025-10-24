Ingrid Țimiraș – O voce care cucerește inimile ascultătorilor încă de la 9 ani

La doar 9 ani, Ingrid Țimiraș, o fetiță talentată din Bacău, elevă în clasa a III-a,în cadrul Scolii Gimnaziale “Mihai Drăgan” își urmează cu pasiune visul de a deveni artistă. Îndrăgostită de muzică și dans încă de la vârsta de 4 ani, Ingrid a demonstrat că seriozitatea și munca pot merge mână în mână cu bucuria copilăriei.

După zeci de coveruri interpretate și numeroase trofee și premii grandioase obținute la festivaluri naționale și internaționale, micuța artistă face un pas important în cariera sa: lansează prima ei piesă solo, intitulată „Drumul meu”.

Melodia, care s-a lansat în urmă cu câteva zile pe YouTube, vorbește despre curajul de a visa și de a-ți urma propria cale, indiferent de obstacole.

„Pentru mine, „Drumul meu” este despre a nu renunța niciodată la ceea ce iubești. Chiar dacă e greu uneori, trebuie să mergi mai departe și să crezi în tine”, mărturisește Ingrid, cu zâmbetul plin de încredere care o caracterizează.

Piesa este o producție realizată în cadrul Academiei Daia din București, sub îndrumarea profesoarei de canto Marta Daia, și poartă semnătura unei echipe de profesioniști dedicați.

Ingrid le mulțumește din suflet celor care au contribuit la acest vis devenit realitate — Robert Lukian, producătorul muzical, Carla Iliași și Anastasia Ioniche, autoarele muzicii și ale versurilor, echipei DipRecords Music Studio pentru înregistrare, precum și lui Ionuț Vrabie pentru realizarea videoclipului filmat la Lotca by ARCA, în Bacău.

Talentul și pasiunea lui Ingrid sunt deja recunoscute de publicul larg — micuța artistă are numeroase filmări pe YouTube, o comunitate de fani în creștere și o prezență scenică remarcabilă.

Prin lansarea piesei „Drumul meu”, Ingrid Țimiraș demonstrează că visurile mari pot începe de la o vârstă fragedă, iar drumul spre succes este pavat cu muncă, dăruire și iubire pentru muzică.

Piesa „Drumul meu” poate fi ascultată pe canalul de YouTube Ingrid Timiraș, unde publicul este invitat să descopere emoția și energia unui talent autentic din Bacău.

Suntem siguri că drumul lui Ingrid abia începe și că va străluci tot mai puternic, purtând cu ea speranța și inspirația unei generații de copii care cred în visele lor.