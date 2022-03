La data de 09 martie a.c., în jurul orei 13:00, un echipaj de poliție rutieră a oprit un autoturism care circula cu o viteza de 108 km/h pe DN2-E85, în interiorul localităţii Dumbrava din comuna Filipești.

În urma verificărilor polițiștii au constatat că autoturismul era condus de un bărbat, de 50 de ani, cu domiciliul în Croaţia, care deţinea un permis de conducere eliberat de autoritaţile din Argentina, dar care nu poseda permis de conducere internaţional.

În cauză se efecutează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 10 martie a.c., în jurul orei 02:45, un echipaj de poliție din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti, au depistat un tânăr de 26 ani, din com. Dofteana, în timp ce conducea au autovehicul având permisul de conducere reținut.

Conducătorul auto a fost de asemenea testat cu aparatul etilotest marca Drager iar rezultatul a fost de 0,12 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sancționat contravențional pentru conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului.

În ziua de 09 martie a.c., în jurul orei 16:00, Poliţia Municipiului Oneşti a fost sesizată despre faptul că pe Str. Emil Rebreanu s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Din cercetări a reieșit faptul că în timp ce un bărbat de 49 de ani conducea un autoturism, nu a păstrat o distanţă suficientă în mers și a intrat în coliziune cu autoturismul care circula regulamentar în fața sa, condus de un bărbat de 61 de ani.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul de 49 de ani, care a fost condus la Spitalul Municipal Oneşti, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice.