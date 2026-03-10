Informare publică: Avarie pe Calea Adjudului din municipiul Onești!

Echipele RAJA intervin astăzi – 10 martie 2026, pentru executarea lucrărilor de remediere a unui branșament avariat, de pe Calea Adjudului, din orașul Onești, județul Bacău.

Prin urmare, în intervalul orar 11:00 – 15:00, se furnizează apă cu presiune redusă consumatorilor de pe Calea Adjudului, strada Viișoara și în Zona Industrială a orașului. La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în parametri optimi, în cel mai scurt timp.

Biroul de Comunicare RAJA SA