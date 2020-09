Depășiți de rezultatele promovării fenomenului Covid, politicienii s-au trezit că mecanismul isteriei naționale pe care l-au declanșat ia amploare, devenind astfel prizonierii propriilor decizii. Acum nu pot să ia o hotărâre unitară privind începerea școlilor pentru că li se poate imputa orice infecție Covid, ulterioară. Odată ce au gustat din fructul puterii absolute, impus sub pretextul pierderii de vieți omenești, nu pot acum a minimaliza efectul viitor al acestei pandemii. Drumul de întoarcere/recunoaștere a erorii a fost blocat.

Și astfel Covid a devenit UN ȘOBOLAN ÎN GÂTUL POLITICIENILOR. Nu pot să înghită șobolanul, dar nici nu pot să-l tragă de coadă și să-l scoată pentru că îi zgârâie cu ghiarele. Și atunci nu le rămâne decât o soluție, cea mai facilă și lipsită de responsabilități. Toatele deciziile privind deschiderea școlilor sunt delegate autorităților locale, DSP, conducerii școlilor, părinților etc. conform Ordinul Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor / instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică …

Agățați de indicațiile OMS ca de un colac de salvare pentru a-și justifica măsurile, deși habar nu au unde duc, guvernanții mimează efortul de control al epidemiei. Ultima recomandare a OMS (de la sfârșitul lunii august exprimată prin vocea Mariei Van Kerkhove, directoarea departamentului tehnic de combatere a pandemiei de COVID-19), după care trebuie efectuate cât mai multe teste pentru depistarea COVID, rămâne un deziderat incert ca finalitate. Câte teste? Dacă astăzi în România s-ar efectua 20 de milioane de teste și un procent din cei testați ar fi depistați pozitivi, adică 200.000 de români, ce facem cu ei? Îi izolăm.

Dar acest prim test reprezintă doar fotografia momentului. Perioada de incubare a virusului e de două săptămâni. Adică, după raționamentul OMS, ar trebui testați toți cetățenii României 14 zile. De dragul logicii formale, să admitem că s-ar putea să performăm într-atâta. Astfel am afla că avem un număr de un milion ori 800 de mii de infectați Covid. Acum că am terminat testarea, închidem România ? Care e rațiunea testării, exceptând cazurile izolate de manifestare clinică a infecției? Iată ce spunea reprezentantul României la OMS, unul din promotorii isteriei Covid, Alexandru Rafila în 16.06.2020 pentru New Money: „Nu putem ca politică de sănătate publică să ne focalizăm să testăm pe toată lumea, pentru că o testăm degeaba. Testăm pe toată lumea timp de o săptămână şi ulterior unii dintre ei o să se îmbolnăvească, poate sunt în perioada de incubaţie, când încă testele sunt negative, poate vin în contact cu o persoană bolnavă şi se îmbolnăvesc ulterior. Deci această testare a persoanelor sănătoase nu are niciun fel de rost”. În ciuda acestei recunoașteri, povestea merge mai departe. În pandemie nimeni nu răspunde și multora situația le convine într-un fel sau altu. Medicii din ,,prima linie” beneficiază de sporuri pe care nu le-ar fi visat în vremuri obișnuite. Nu mai există culpă medicală, în condițiile când bolnavul moare în spital și i se pune diagnosticul covid.

Autopsiile sunt interzise prin Ordinul M.S. Nr. 436/2020 din 13 martie 2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus (SARS-CoV2). De pildă, dacă un bolnav face stop cardio-respirator, presupus fiind sub supraveghere, când de fapt nimeni nu face nimic în așteptarea rezultatului testului covid, atunci chiar dacă testul iese negativ, neconcludent ori acesta nu s-a efectuat încă, conform ordinului sus menționat, defunctul, prin lege și nu prin constatare medico-legală, devine oficial decedat covid. Angajații DSP au devenit mici dumnezei cu salarii recent mărite, cu drept de viață și de moarte asupra restaurantelor, magazinelor alimentare, societăților ce au relații cu publicul și nu în ultimul rând cu dreptul de a dispune arestarea medicală a cetățenilor suspecți de infectare. Este halucinant și de necrezut scenariul dacă îl privim cu ochi limpezi refuzând manipularea generală.

Medicilor ce nu sunt în așa zisa primă linie le convine pentru că spitalele sunt apoape goale, dar salariul merge. Bugetarilor purtători de hârtii le convine pentru că e de ajuns să susții că bănuiești că ești contactul unui infectat SARS-CoV-2 ori ai fost într-o zonă roșie și poți sta acasă în autoizolare două săptămâni pe banii statului, să-ți pui murăturile pentru iarnă. Mai nou, conform ultimelor reglementări, dacă școala începe fizic și celui mic îi curge nasul de la o banală gripă, îl poți opri acasă și unul din părinți va fi scutit de muncă și va primi îndemnizația aferentă că stă… cu cel mic. De toată acestă situație profită industria pharma, producătorii de măști și biocide, samsarii și intermediarii de criză. Un test Covid costa în medie 300 lei. 20 de milioane de teste ar costa 6.000.000.000 lei. Panica indusă inițial ca o măsură de prevenție a devenit o sursă de profit.

E ca un bulgăre de zăpadă care crescând își croiește singur drumul după reguli proprii. Paradoxal acest virus ucigaș nu are nici un efect asupra asimptomaticilor. DE CE? Aceste persoane au o imunitate mai bună, se spune. Atunci toate spoturile producătoare de panică ar fi trebuit să aibă alt conținut. Să ne învețe ce presupune creșterea imunității. Începând de la alimentație la suplimente alimentare necesare creșterii acestei imunități, mai ales la categoriile vulnerabile. Oare tot efortul investițional generat de pandemie nu ar fi trebuit canalizat spre prevenție mai mult decât spre amplificarea panicii?

Noi credem că România e o țară și e a românilor. Pentru companiile transnaționale, ce au venituri mai mari decât o țară medie ca mărime, România e un centru de profit și e abordată din perspectiva unei strategii de marketing ce presupune și cointeresarea politicului (preventiv, din tot spectrul politic) în luarea deciziilor care îi pot favoriza economic.

Începutul acestei săptămâni a debutat cu o nouă devalorizare a monedei naționale. Adică o nouă scădere a puterii de cumpărare. E prețul incompetenței pe care nu îl plătesc guvernanții, ci noi și generațiile ce vin după noi.

Jr. Adrian M. Ionescu