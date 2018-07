SHORT TO THE POINT te provoacă la film, în cadrul unui eveniment maraton care aduce filme de autor, cu intrare liberă, în 10 spații alternative de proiecție din Bacau, în perioada 23-29 Iulie 2018.

SHORT TO THE POINT provoacă românii la un nou tip de divertisment și, astfel, încearcă să conducă publicul cinematografic român către următorul nivel de culturalizare și integrare în social. De ce? Pentru că da, viața bate filmul și putem face asta.

Peste 50 de scurtmetraje premiate anterior în cadrul festivalului Short to the Point vor rula în 10 spații alternative din Bacău, în ultima săptămână a lunii iulie. O selecție de peste 1700 de minute de film, povești spectaculoase venite din toate colțurile lumii, care continuă o tradiție de peste 9 ani de proiecții speciale, oferind publicului din Bacău șansa unică de a urmări filme scurte multi-premiate, cu intrare liberă, într-un interval de 7 zile.

Cele 10 locuri care vor găzdui proiecții în cadrul ediției de anul acesta sunt: Teatru de vara Bacau, Parcul Cancicov (în cadrul evenimentului Street Delivery Bacău Smart Cities), Snobbish Burger, Mixology Bar, Beraria cu noroc, Podu cu lanturi, The Mansion, Beraria Valhalla, Gio Pub, Mandarin.

Proiecțiile de scurtmetraj sunt organizate de Short to the Point (International Short Film Festival) – o reţea internatională de distribuţie, difuzare şi promovare a filmelor de scurtmetraj. În ultimii ani SHORT FILM FACTORY (by STTP) – evenimentul lunar al festivalului Short to the Point – a reușit să creeze o punte de legătură intre filmmakeri, cinefili si spectatorii ocazionali, având ca scop construirea unui nou tip de comunitate urbană.

Lansat în anul 2009 sub forma unei caravane cinematografice în 28 de orase din Romania, STTP a devenit un festival lunar la care se înscriu filme din toate colțurile lumii. Festivalul Short to the Point oferă lunar 16 categorii de premii celor mai bune scurt metraje înscrise, urmând ca acestea sa fie proiectate în cadrul evenimentului național Short Film Factory by Short to the Point.

Programul festivalului pe scurt:

LUNI 23 IULIE 2018

Locul: Mixology Bar, Bacau

Ora: 20:30

Program filme: 9 scurt metraje premiate in Octombrie 2017

Durata: 114 min

MARTI 24 IULIE 2018

Locul: Beraria cu noroc, Bacau

Ora: 20:30

Program filme: 10 scurt metraje premiate in Noiembrie 2017

Durata: 129 min

MIERCURI 25 IULIE 2018

Locul: Podu’ cu lanturi, Bacau

Ora: 18:00

Program filme: 12 scurt metraje premiate in Decembrie 2017

Durata: 131 min

MIERCURI 25 IULIE 2018

Locul: The Mansion, Bacau

Ora: 20:30

Program filme: 9 scurt metraje premiate in Ianuarie 2018

Durata: 150 min

JOI 26 IULIE 2018

Locul: Beraria Valhalla, Bacau

Ora: 18:00

Program filme: 8 scurt metraje premiate in Februarie 2018

Durata: 128 min

JOI 26 IULIE 2018

Locul: Snobbish Burger, Bacau

Ora: 20:30

Program filme: Cele mai bune 8 scurt metraje din festival

Durata: 138 min

VINERI 27 IULIE 2018

Locul: Teatru de vara, Bacau

Ora: 14:00

Program filme: 8 scurt metraje premiate in Februarie 2018

Durata: 128 min

Ora: 16:30

Program filme: 9 scurt metraje premiate in Ianuarie 2018

Durata: 150 min

Ora: 19:00

Program filme: 12 scurt metraje premiate in Decembrie 2017

Durata: 131 min

VINERI 27 IULIE 2018

Locul: Parcul Cancicov, Bacau

Ora: 21:30

Program filme:

Tamara,echelon

r: Kristina Cepraga

Country: Romania

Duration: 29:00

A night in Tokoriki

r: Roxana Stroe

Country: Romania

Duration: 18:00

Narcis and Fifi

r: Serban Racoviteanu

Country: Romania

Duration: 28:00

Family Issues

r: Ruxandra Ghitescu

Country: Romania

Duration: 15:00

The Lake

r: Ana Dascalu

Country: Romania

Duration: 25:53

SAMBATA 28 IULIE 2018

Locul: Gio Pub, Bacau

Ora: 18:00

Program filme: 9 scurt metraje premiate in Octombrie 2017

Durata: 114 min

SAMBATA 28 IULIE 2018

Locul: Parcul Cancicov, Bacau

Ora: 21:30

Program filme:

The Headlight

Director: Ionut GAGA

Country: Romania

Duration: 15:07

Sand Men

Director: Tal Amiran

Country: United Kingdom

Duration: 13:56

Ana is Coming Back

Director: Ruxandra Ghitescu

Country: Romania

Duration: 17:46

Spectrum

Director: Igor Sadovski

Country: Republic of Moldova

Duration: 19:00

We in year 2000

Director: Tedy Necula

Country: Romania

Duration: 13:47

Flutulus

Director: Igor Sadovski

Country: Moldova

Duration: 30:00

when the dragon came (monologues)

Director: Stefan Pavlovic

Country: Romania

Duration: 21:00

DUMINICA 29 IULIE 2018

Locul: Mandarin, Bacau

Ora: 18:00

Program filme: 10 scurt metraje premiate in Noiembrie 2017

Durata: 129 min

Locul: Parcul Cancicov, Bacau

Ora: 21:30

Program filme: 11 scurt metraje premiate in 2018

Durata: 98 min