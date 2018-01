Stațiunea Slănic Moldova va fi, în acest weekend, gazda unui veritabil „Festival al zăpezii”, organizat de Vila Teleconstrucția și de Hotel Dobru. De vineri, 26 ianuarie, de la ora 14.00, ne-a informat Mircea Șova, administratorul Vilei Teleconstrucția, până duminică, 28 ianuarie, turiștii și, evident, slănicenii vor petrece împreună cu două invitate de marcă, solistele Elena Gheorghe și Andreea Bălan, dar și cu DJ Ciupy & MC Paolo, la VT Winter Wild Party. „Evenimentele – a precizat Mircea Șova – vor avea loc pe un teren al Vilei Teleconstrucția, lângă Pârtia de schi Nemira”. Iarna a fost generoasă cu stațiunea Slănic Moldova în această săptămână. A nins abundent, iar pârtia de schi a fost deschisă și luată cu asalt de amatorii acestui sport. Serbările zăpezii vin, astfel, ca un bonus pentru cei care vor vizita stațiunea în această iarnă. 19 SHARES Share Tweet

