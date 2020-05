În aceste zile, în unitățile de învățământ de pe raza județului Bacău a fost o activitate intensă pentru ca școlile să fie pregătite de primirea elevilor care se află în fața examenelor. Astfel, începând de marți, 2 iunie, peste 4800 de elevi din clasele terminale de liceu și peste 6000 de elevi de clasa a VIII-a se vor întoarce în bănci pentru o perioadă de pregătire în vederea examenelor.

Numai că întoarcerea în școli se va face în condiții speciale.

„Toate unitățile de învățământ sunt pregătite pentru a primi elevii în aceste 8 zile, de pe 2 pe 12 iunie, cu ziua de 8 iunie liberă, sălile de clasă sunt pregătite ca și cum ar veni toți copiii la pregătire, cei de a VIII-a și cei de a XII-a – a XIII-a, din ani terminali”, a declarat prof. Ida Vlad, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Prof. Ida Vlad a făcut precizări cu privire la elevii din mediul rural care învață în unități de învățământ din orașe, care cel mai probabil vor face naveta.

„Există licee cu cămine funcționale în sensul în care pot caza câte unul în cameră și să aibă baie proprie, pentru că altfel nu pot fi deschise. Nu există nicio reglementare legală la momentul discuției noastre prin care un director poate deschide un cămin”, a mai explicat prof. Ida Vlad, care a dat exemplul căminelor de la Colegiul de Comunicații „N.V.Karpen” sau de la Colegiul „Mihai Eminescu” care ar putea asigura astfel de condiții.

Despre cum s-au asigurat condițiile din școli în vederea pregătirii elevilor pentru examenele naționale, ne-au declarat reprezentanții unor unități de învățământ din Bacău.

„Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta mască de protecție pe toată durata activităților și își vor igieniza mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun. Școala Cuza a achiziționat toate materialele dezinfectante necesare igienizării, am realizat un traseu pe care elevii îl vor respecta la intrarea în scoală, iar personalul medical vă asigura triajul epidemiologic și termoscanarea. Pe culoare s-au montat dispensere cu dezinfencat și s-au delimitat circuite speciale, pe un rând se intră în clase, pe celălalt se iese. În sălile de clasă, nu vor putea intra cei care au temperatura mai mare de 37,3 grade Celsius. Activitățile de pregătire a examenului de Evaluare Națională se vor desfășura în grupe de 10 elevi, așezați în bănci la 2 metri distanță. Durata activităților de pregătire la Matematică și Limba română va fi de 2 ore, în intervalul 9-11. Elevii nu sunt obligați să participle la aceste activități de pregătire. Noi am consultat părinții elevilor de clasa a VIII-a, o parte dintre aceștia au decis să vină la școală, de marți, iar ceilalți vor urma cursurile de pregătire pe platforma online a școlii online care va funcționa în paralel.”

prof. Anca Sereș,

director ajunct Școala Gimnazială „A.I. Cuza”

„Am achiziționat toate materialele pentru dezinfecție, am montat dispenser în fața sălilor de clasă, am marcat băncile unde trebuie să stea elevii astfel încât să aibă distanță de cel puțin 2 metri între ei. Vom avea 10 elevi în clasă, 3 pe rândul de la geam, 3 pe rândul de la perete și 4 pe rândul din mijloc. Avem și elevi din mediul rural, dar nu de foarte departe, aceștia urmând să facă naveta. Pentru examenul de Bacalaureat avem înscriși 16 elevi din 39 cât avem în două clase, iar toți au anunțat că vor veni la pregătire. La nivel de clasa a VIII-a avem 22 de elevi. Cei de clasa a VIII-a vor face pregătire două ore, iar cei de liceu trei ore. Avem 900 de măști achiziționate, două termometre digitale non-contact, avem asistent medical și am organizat circuit, în sensul că se va intra pe o parte și se va ieși pe alta.”

Prof. Ioan Stan,

director Liceul Tehnologic „Petru Rareș”

„Suntem bine pregătiți și nu avem niciun fel de emoții. Avem confirmată prezența copiilor, mai puțin patru dintre ei. În total avem 94 de elevi de clasa a VIII-a. Avem tot ce trebuie, am marcat locurile și circuitele sunt făcute, e ordine în toate cele 22 de săli de clasă, astfel că vom avea câte 7-8 copii într-o clasă. Am făcut chiar și verificări cu camerele în vederea examenelor. Atât doar că nu am primit măștile pentru că s-a refăcut licitația la minister, dar noi am făcut rost din alte surse și suntem în regulă.”

Prof. Mariana Umbrărescu,

director Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

„Și noi suntem super în regulă. Avem de toate. Măști, dezinfectanți, termometre, covorașe cu clor, avem separatoare, am făcut grafice cu personalul de întreținere și grafice pe toate încăperile. Avem medic și asistent. Chiar suntem puși la punct pentru că e un lucru foarte serios. Avem două clase de a XII-a și una de a VIII-a, dar noi ne-am pregătit pentru toți. Am cerut confirmări de la copiii și am primit răspuns de la cam 50% dintre ei, dar noi îi așteptăm pe toți. Liceul nostru nu are elevi căminiști în clasele terminale, deci nici la acest capitol nu vor fi probleme.”

Prof. Nona Crisalinda Irimia,

director Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”