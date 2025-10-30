Încep lucrările de modernizare ale Parcului Gherăiești din Bacău

Primăria Municipiului Bacău a anunțat că a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru modernizarea Parcului Gherăiești, unul dintre cele mai ample proiecte de reabilitare urbană din oraș. Amplasamentul a fost predat constructorului, iar termenul de execuție este de 18 luni.

Pe o suprafață de 23 de hectare, proiectul prevede amenajarea unei piste de alergare și a uneia pentru bicicliști, a aleilor pietonale, spațiilor de picnic, zonelor pentru expoziții în aer liber, spațiilor de joacă și fitness, precum și a unei piațete cu gradene înierbate, parc de aventură, foișoare și un lac peisagistic.

Totul va fi completat de o amplă zonă verde destinată relaxării și petrecerii timpului liber.

Valoarea totală a investiției este de aproximativ 41,6 milioane de lei, iar lucrările vor fi executate de asocierea de firme S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. – S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. – S.C. DFS CENTER GRUP S.R.L. – TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L.

Pentru a face posibilă demararea proiectului, municipalitatea a reîntregit suprafața parcului prin exproprieri, asigurând astfel cadrul necesar pentru dezvoltarea unei zone verzi moderne și atractive pentru locuitorii Bacăului.

📍Modernizarea Parcului Gherăiești face parte din strategia de revitalizare a spațiilor verzi și de creștere a calității vieții urbane, promovată de Primăria Municipiului Bacău.