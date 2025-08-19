Incendiu puternic la o locuință din comuna Agăș: o persoană a ajuns la spital

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău a fost solicitat, în cursul zilei de marți, să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din satul Goioasa, comuna Agăș.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale pentru intervenție și comandă, precum și o ambulanță SMURD, cu un total de 14 pompieri militari.

La sosirea forțelor, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

Focul a afectat locuința principală, dar și anexele gospodărești din apropiere.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul și desfășoară operațiuni de lichidare și îndepărtare a efectelor negative.

La fața locului a fost direcționată și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Medicii au acordat îngrijiri unei persoane care a suferit arsuri de gradul I la nivelul membrelor superioare și feței.

Victima a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Reprezentanții ISU au anunțat că intervenția este în dinamică, echipele acționând pentru stingerea completă a incendiului.

Cauzele care au dus la izbucnirea flăcărilor urmează să fie stabilite de specialiști.