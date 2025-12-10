Incendiu la o locuință din Slănic Moldova

Forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești intervin, în aceste momente, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Slănic Moldova.

La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD. De asemenea, intervin și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Slănic Moldova, care sprijină operațiunile.

La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta violent la acoperișul și o parte a structurii casei, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Pompierii au reușit să localizeze focul și lucrează în continuare pentru lichidarea completă a acestuia.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Misiunea este în dinamică.