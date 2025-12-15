Incendiu la o locuință din Gura Văii – fără victime

Aseară, pompierii militari au fost solicitați să intervină, prin apel la numărul unic de urgență 112, în localitatea Gura Văii, unde o locuință a fost cuprinsă de flăcări.

La fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, cu trei autospeciale de stingere, fiind sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență local.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu ardere generalizată, existând riscul de extindere. S-a intervenit de urgență pentru localizarea și lichidarea incendiului, acțiunea desfășurându-se în condiții dificile.

În urma incendiului, a ars o locuință pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

În urma cercetărilor efectuate, cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind coșul de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile.

Pompierii reamintesc cetățenilor importanța verificării periodice a coșurilor de fum și a respectării normelor de siguranță pentru prevenirea incendiilor.