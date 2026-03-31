Incendiu la o locuință din Bogdănești. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au intervenit, în această după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Bogdănești, sat Bogdănești.

La locul intervenției au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și o ambulanță SMURD.

Potrivit primelor informații, incendiul a afectat acoperișul și mansarda locuinței pe o suprafață de aproximativ 230 de metri pătrați. De asemenea, flăcările au cuprins și o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați.

Intervenția pompierilor a avut ca scop localizarea și lichidarea incendiului, precum și limitarea propagării flăcărilor la alte construcții din gospodărie.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost stabilită ca fiind un coș de fum necurățat.