Incendiu într-un apartament din Moinești: 27 de persoane evacuate în siguranță

Un incendiu a izbucnit astăzi, în jurul orei 14:35, într-un apartament situat la parterul unui bloc de locuințe de pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Moinești.

La fața locului s-au deplasat de urgență 12 pompieri militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara și ambulanța SMURD.

Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la sosirea echipajelor, 20 de persoane se autoevacuaseră deja în siguranță. Pompierii au intervenit simultan pentru stingerea incendiului și pentru căutarea eventualelor victime, reușind să evacueze alte 7 persoane.

Incendiul a fost lichidat, însă au ars bunuri casnice și electrocasnice din apartamentul afectat, situat la parterul unui bloc P+4. Echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale unei femei care prezenta un atac de panică.

Pompierii au acționat și pentru ventilarea spațiilor și înlăturarea efectelor negative ale incendiului. Cauza probabilă a producerii acestuia este în curs de stabilire.

Autoritățile recomandă locatarilor să verifice instalațiile electrice și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor.