Incendiile de vegetație uscată, un risc major pentru comunitate. Apel la responsabilitate din partea autorităților

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău și Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au organizat o conferință de presă dedicată riscurilor generate de incendiile de vegetație uscată și măsurilor necesare pentru prevenirea acestora. Autoritățile atrag atenția că, deși în multe cazuri aceste incendii pornesc de la o simplă încercare de igienizare a terenurilor, consecințele pot fi grave pentru comunitate, mediu și siguranța populației.

La nivel național, în fiecare an sunt înregistrate mii de incendii de vegetație uscată. În 2025, în România au fost raportate aproape 18.000 de astfel de incendii, care au afectat mii de hectare de teren și au generat riscuri semnificative pentru gospodării și suprafețe împădurite.

În județul Bacău, de la începutul lunii martie și până în prezent, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 40 de incendii de vegetație uscată produse în 30 de localități. Flăcările au afectat aproximativ 95 de hectare de teren, cea mai mare suprafață distrusă într-un singur incendiu fiind de 17 hectare, pe raza comunei Ștefan cel Mare. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 50 de incendii, numărul intervențiilor a scăzut ușor.

Chiar și în aceste condiții, intervențiile pompierilor sunt adesea dificile, mai ales din cauza suprafețelor mari afectate și a condițiilor meteorologice care favorizează propagarea rapidă a focului. În cele mai multe situații, incendiile sunt provocate de activități umane, în special de arderea resturilor vegetale.

Autoritățile au reamintit și câteva exemple din anii trecuți care arată cât de rapid poate scăpa situația de sub control. Pe 7 martie 2002, incendii de vegetație au afectat mai multe localități din județ, distrugând 34 de locuințe și 36 de anexe gospodărești. În martie 2022, trei persoane și-au pierdut viața în decurs de doar trei zile, fiind surprinse de incendii de vegetație provocate de igienizări prin ardere scăpate de sub control.

Un alt caz grav s-a produs în 2024, pe raza orașului Târgu Ocna, unde un incendiu de fond forestier a afectat aproximativ 80 de hectare de pădure. Lichidarea focului a durat șase zile și a implicat peste 240 de militari și civili, 89 de mijloace de intervenție și două aeronave Spartan ale Ministerului Apărării Naționale.

Pentru gestionarea incendiilor de vegetație din această perioadă, pompierii băcăuani au mobilizat aproximativ 160 de militari și peste 40 de autospeciale de intervenție, totalizând peste 27 de ore de muncă efectivă. Reprezentanții ISU subliniază că astfel de intervenții presupun un consum important de resurse care ar putea fi necesare pentru alte situații de urgență, precum incendii de locuințe sau accidente rutiere.

Statisticile din ultimii cinci ani arată amploarea fenomenului. În perioada 2021–2025, pompierii au intervenit la aproape 5.000 de incendii în județul Bacău, dintre care peste 1.630 au fost incendii de vegetație uscată. Pentru stingerea acestora au fost mobilizați aproximativ 6.970 de pompieri și peste 1.860 de autospeciale.

În paralel cu intervențiile operative, autoritățile desfășoară acțiuni de prevenire și control. ISU Bacău a transmis adrese către toate unitățile administrativ-teritoriale din județ pentru a reaminti interdicția arderii vegetației uscate și obligațiile ce revin autorităților locale. De asemenea, pompierii și inspectorii de prevenire efectuează patrule în zonele cu risc ridicat și desfășoară activități de informare a populației.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate șase sancțiuni contravenționale în valoare totală de 12.500 de lei, unor persoane din localitățile Scorțeni, Ardeoani, Răcăciuni, Colonești și Răchitoasa.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au subliniat că arderea necontrolată a vegetației este ilegală și poate atrage atât sancțiuni contravenționale, cât și răspundere penală, în special dacă incendiile produc pagube sau afectează fondul forestier. În anul 2025, polițiștii băcăuani au întocmit cinci dosare penale pentru incendii de vegetație forestieră, autorii fiind identificați în peste jumătate dintre cazuri.

Autoritățile fac apel la responsabilitatea cetățenilor și recomandă evitarea utilizării focului deschis pentru curățarea terenurilor. De asemenea, populația este îndemnată să nu aprindă focul pe timp de vânt, să nu lase focul nesupravegheat și să anunțe imediat orice început de incendiu la numărul unic de urgență 112.

La conferința de presă au participat lt. col. Ionuț Hîncu, prim-adjunct al inspectorului șef al ISU Bacău, slt. Ionela Gabriela Jitaru din cadrul Inspecției de Prevenire – ISU Bacău și subcomisarul de poliție Ionuț Avram din cadrul IPJ Bacău. Aceștia au transmis că prevenirea incendiilor este responsabilitatea fiecăruia dintre noi, iar respectarea regulilor poate salva bunuri, mediul și, mai ales, vieți omenești.