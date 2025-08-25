Încălzirea globală ia o pauză: cea mai friguroasă dimineață de vară: 7 grade în Bacău

Luni dimineață, Moldova s-a trezit cu frigul la ușă și termometrul aproape de toamnă. Doar 7 grade la Bacău, ca și cum vara ar fi plecat în concediu. La Suceava și Vaslui au fost 8 grade, iar la Iași, Piatra Neamț și Botoșani s-a oprit la 9.

Chiar și în orașe mai blânde, aerul rece a mușcat din atmosferă: 10 grade la Focșani și Cernăuți, 11 la Galați și Chișinău.

„Valorile termice sunt mai scăzute decât cele normale pentru această dată”, au anunțat meteorologii, care promit că până la prânz ne mai încălzim puțin, cu maxime între 21 și 26 de grade. Ploile slabe ar putea apărea pe ici, pe colo, iar vântul va aduce și el un plus de răcoare.

Așadar, în plină vară calendaristică, Moldova își face încălzirea pentru toamnă, iar gluma zilei rămâne întrebarea: unde s-a ascuns încălzirea globală?