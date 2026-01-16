Încă un pas pentru „Anul Nadia 2026”: întâlnire de lucru la FRF

Consilierul local Alexandru Cristea din Onești a participat, pe 15 ianuarie, la o ședință de lucru la Federația Română de Fotbal (FRF), alături de Ingrid Istrate, directorul CSM Onești, și alți susținători ai sportului oneștean.

Întâlnirea a fost dedicată planificării activităților și proiectelor care urmează să fie implementate în cadrul inițiativei „Anul Nadia 2026”, eveniment menit să promoveze sportul și implicarea comunității la Onești.

Discuțiile s-au concentrat în special pe:

promovarea sportului amator,

implicarea activă a comunității în fotbal, cel mai popular sport din România.

Concluziile întâlnirii sunt așteptate până la 1 martie, moment în care se vor stabili datele exacte pentru derularea primelor acțiuni.

Deși echipa a ratat prezentarea noului colaborator al FRF, Ilie Dumitrescu, Alexandru Cristea a avut ocazia să discute câteva momente cu Miodrag Belodedici, unul dintre fotbaliștii săi preferați.

Inițiativa „Anul Nadia 2026” continuă astfel să pună Oneștiul în centrul atenției sportive naționale, prin proiecte care încurajează mișcarea, performanța și implicarea comunitară.