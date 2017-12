Ieri, 19 decembrie, consilierii locali au fost convocați în ședința extraordinară a lunii decembrie. Aleșii au avut de dezbătut și votat 13 puncte de hotărâre, printre care s-a aflat și modernizarea sistemului de iluminat public, unul dintre proiecte prioritare de investiții ale municipiul Bacău. Întreaga rețea de iluminat public are nevoie urgentă de modernizare pentru a putea funcționa, conform administrației locale, iar Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare poate realiza atât studiul de fezabilitate, cât și monitorizarea lucrărilor. „Proiectul prevede finanțarea cu 11 milioane de euro pe componenta de iluminat public care presupune schimbarea a 46 de kilometri de rețele și a circa 9000 de corpuri de iluminat”, a spus Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău. Acesta a mai menționat că rețeaua de iluminat public a orașului a fost realizată în anul 1964, iar în momentul de față sunt nenumărate cartiere din municipiul Bacău în care nu s-a reușit ornarea de sărbători din cauza situației în care se află corpurile de iluminat. De asemenea, sunt și diverse probleme la capitolul de proiectare și aici primarul s-a referit în speță la situația critică în care se află Podul de la Șerbănești, la care se lucrează deja pentru a se remedia, cel puțin temporar, problema. S-a sesizat și prezența a 300-400 de intervenții pe lună la tot ceea ce înseamnă sistem de iluminat. Deși Opoziția formată din PNL, PSRo și independentul Ghingheș a considerat oportun studiul de fezabilitate tehnică, a votat împotriva împrumutului de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, însă proiectul a primit 13 voturi din partea consilierilor PSD și a fost aprobat. Au mai fost votate și alte proiecte Ședința extraordinară a readus pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre care privește bugetul local, și care a suferit o altă modificare pe mai multe capitole, pentru ca sumele care nu au fost încă cheltuite să fie realocate. 21 de voturi de la aleșii locali au obținut atât proiectele privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului, dar și al Direcției de Asistență Socială, cât și proiectele de finanțare din bugetul local către asociații care desfășoară activități de Crăciun. De asemenea, 22 de cupluri care au împlinit jumătate de secol împreună vor primi o Diplomă de Onoare și un premiu de 500 de lei fiecare, joi, 21 decembrie, în urma aprobării proiectului de hotărâre. În cadrul ședinței, primarul, consilierii locali cât și invitații au fost colindați de un grup de prichindei de la Școala „George Bacovia”. De asemenea, copiii le-au urat și un an nou bun celor prezenți, iar apoi au primit și câte un cadou din partea municipalității. S-a remediat și situația de pe Podul Șerbănești „Situația prezentă la Podul Șerbănești este una destul de complicată pentru că există o serie de deficiențe de proiectare. Vă pot spune că în momentul de față s-a remediat temporar situația. De anul viitor va trebui să intrăm într-o componentă de investiții care vizează inclusiv sistemul de iluminat al acestui pod, sistem de iluminat care trebuie reproiectat profund.”

Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.