Încă „un om blând și bun” s-a mutat din Bacău în Câmpiile Elizee

​CONSTANTIN RADU, fostul manager general al societății SCUT din Bacău și fost președinte al Lions Club „Moldova Bacău”, o personalitate marcantă în comunitatea sa, a plecat, discret, așa cum a trăit, pe tărâmul paradisiac și legendar destinat sufletelor celor drepți după moarte. A ajuns – spune legenda acestui concept mitologic – într-un loc al păcii și al fericirii eterne. În mitologia greacă, doar cei aleși de zei sau cei care duceau o viață virtuoasă ajungeau acolo. În cultura modernă, termenul este asociat și cu celebrul bulevard „Champs-Élysées” din Paris, numit astfel tocmai datorită conotației sale mitologice de loc splendid și rafinat.

A fost – așa cum l-au caracterizat chiar foștii lui colegi și cum l-am cunoscut și noi – „UN OM BLÂND și BUN!”. Îl alintau cu diminutivul „Costică”.

Era un om liniștit, de o modestie rară, lângă care te simțeai bine. Era un om plăcut! Lângă tine stătea un om care avea o carieră notabilă atât în domeniul afacerilor, cât și în activitățile de voluntariat. În calitate de director general al societății SCUT Bacău, specializată în închirierea și întreținerea utilajelor de construcții, a contribuit semnificativ la dezvoltarea companiei.

„Reușiți cu SCUT. The best or nothing!”

«A fost – spun foștii colegi din SCUT – un conducător remarcabil, curajos și hotărât în toate deciziile, un manager performant în toate activitățile, un adevărat lider profesionist, deschizător de drumuri, care cu multă energie a coordonat ritmul activităților.

A început activitatea la SCUT SA Bacău în anul 1987 ca inginer-șef al secției de utilaje, iar în anul 1994 a devenit manager general al acestei societăți comerciale, într-o perioadă foarte grea pentru toate firmele băcăuane, dar mai ales a celor din construcții și mecanizare în construcții.

Cu îndemnul „REUȘITI CU SCUT”, pus în mintea și în inimile tuturor, dar înscris și pe mașini și utilaje, împreună cu echipa managerială, dar mai ales cu forța și devotamentul echipelor profesioniste de ingineri mecanici și de ingineri constructori, cu experiența maiștrilor de utilaje și auto, dar și a deservenților de utilaje și a mecanicilor auto dedicați meseriei, a reușit să readucă societatea SCUT în rândul firmelor de top din Bacău.

După zece ani de activitate, când mulți băcăuani își doreau doar să vadă un camion VOLVO în Bacău, firma SCUT, condusă de Constantin Radu, a reușit să aducă la noi, în anul 2003, acest brand, printr-un parteneriat remarcabil cu VOLVO ROMÂNIA, devenind astfel primul service auto de camioane din țară după cel din București. Atunci s-a trecut de la îndemnul „REUȘITI CU SCUT” la sloganul „VOLVO-SCUT DRIVING PROGRESS”. Rezultatele bune ale activității de service au sădit încrederea pentru construirea noului service VOLVO la intrarea în Bacău, într-o perioadă de criză economică, 2007-2009, care până la urmă s-a dovedit a fi o mare reușită.

După încă zece ani, firma SCUT a devenit partener de afaceri cu un alt mare brand mondial de camioane – MERCEDES-BENZ ROMÂNIA, care, deși în concurență cu VOLVO, a acceptat parteneriatul, pe baza expertizei SCUT SA în activitatea de sevice auto.

Ajungând la acest nivel, SCUT a preluat sloganul „MB – THE BEST OR NOTHING”, dovedind din nou, nivelul de pregătire, seriozitate, promptitudine și calitate în serviciile oferite clienților.»

Totul a fost posibil deoarece Constantin Radu a avut mult curaj și hotărâre și a reușit să adune în jurul lui oameni adevărați, profesioniști devotați, care au depus mult suflet și efort pentru dezvoltarea firmei SCUT.

Voluntar în sprijinul semenilor

Pe14 iunie 2011, Constantin Radu a preluat însemnele mandatului de președinte pentru perioada 2011-2012 (clopotul și ciocanul) al Lions Club Moldova Bacău.

Nășit în lionism de medicul Gheorghe Costache, Constantin Radu a avut în față activitatea unui club care și-a onorat deviza sub care activează, „We serv” (Eu servesc). „Sper ca noul an lionistic – a spus, la preluarea mandatului de președinte, Constantin Radu – să fie o perioadă de acțiuni deosebite și pentru mine, nu multe, dar de calitate. Am fost instruit special pentru acest mandat și mă voi baza pe colegii mei”.

«Lions Club Moldova – spun foștii săi colegi din această mișcare de voluntariat – a fost prima organizație a Lions Clubs International în Bacău și una dintre primele din România. Iar Constantin Radu a fost un membru marcant, cu o vechime de peste 15 ani în Mișcarea lionistică din țară și din Bacău, omniprezent la toate activitățile.

În mandatul său de președinte a organizat, fără cusur, una dintre edițiile singurei tabere din țară pentru copii insulino-dependenți. A organizat diferite activități de ajutorare a oamenilor nevoiași, a stimulat copii și elevi buni la învățătură. Dar a participat permanent și pe relația de prietenie între Clubul Lions Bacău și Clubul Lions Chișinău.

A fost receptiv și săritor la problemele semenilor săi și a participant activ la toate întâlnirile clubului, întâlniri prietenești. A fost UN OM BUN!»

Un om credincios și smerit

«A fost și un om credincios și smerit – mai spun cei care l-au cunoscut. A oferit cu multă generozitate servicii pentru construirea bisericilor din Bacău, începând cu Biserica „Sf. Dumitru” din zona Narcisa, prin legătura sufletească și duhovnicească cu părintele Ioan Pleșcău. Iar acolo are calitatea de ctitor, cu diploma „VREDNIC ESTE” oferită de Mitropolitul Moldovei din acea vreme, IPS DANIEL, acum Patriarhul României.

În luna august 2006, firma SCUT a fost solicitată de IPS IOACHIM BĂCĂOANUL, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la ridicarea înaltei Cruci ortodoxe din Iași cu o înălțime de 40 m de pe dealul Păun (comuna Bârnova), activitate reușită cu mare dăruire și credință.

Ca un corolar al credinței și smereniei de care a dat dovadă Constantin Radu, pe toată durata vieții lui pământești a oferit multe utilaje, dar mai ales o macara turn la Catedrala Înălțarea Domnului, din Bacău, care a străjuit construcția de la începutul lucrării până la sfințirea marelui lăcaș.»

Prin aceste roluri, Constantin Radu și-a demonstrat angajamentul față de progresul economic și social al Bacăului, și a contribuit atât la dezvoltarea sectorului privat, cât și la sprijinirea inițiativelor comunitare și sportive.