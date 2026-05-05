Înainte sa fie demis, Guvernul a a probat primele de carieră didactică pentru profesori. Ce sume se vor acorda

Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat, în ședința de marți, o Ordonanță de Urgență privind acordarea primelor pentru personalul din învățământ, chiar înainte de votul politic care a dus la înlăturarea sa din funcția de premier.

Actul normativ vine pe fondul nemulțumirilor exprimate de cadrele didactice în ultimele luni, marcate de proteste repetate față de măsurile considerate restrictive, precum creșterea normei didactice și majorarea efectivelor de elevi pe clasă sau unitate de învățământ. În ciuda acestor reacții, atât premierul Ilie Bolojan, cât și fostul ministru al Educației, Daniel David, au menținut deciziile adoptate.

Potrivit ordonanței, prima de carieră didactică va avea o valoare nominală de 1.500 de lei net și va fi acordată începând cu luna mai 2026. Sprijinul financiar este destinat susținerii activității didactice și va putea fi utilizat, în principal, pentru participarea la cursuri de formare profesională, achiziția de materiale de specialitate și alte cheltuieli necesare procesului educațional.

Documentul prevede că minimum 65% din valoarea primei trebuie direcționat către cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării. Lista programelor eligibile și a furnizorilor acreditați urmează să fie publicată pe site-ul instituției.

Suma totală alocată pentru această măsură este de aproximativ 400 de milioane de lei, fondurile provenind din finanțări europene.

De aceste prime vor beneficia cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și universitar de stat, până la gradul de conferențiar inclusiv, aflați în activitate în anul școlar și universitar 2025–2026.

Adoptarea ordonanței este interpretată de unii actori din sistem ca o măsură de compensare tardivă, în contextul tensiunilor dintre autorități și personalul din educație.