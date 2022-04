Ne-am vaccinat de la început, noi, copii noștri și bătrânii, cei care au mai rămas; i-am convins pentru că am avut încredere în autorități ori, ne-am supus. Între timp am aflat…. Aveam unele informații dar și niște rețineri, o teamă generată de incredibila dimensiune a complicităților ce le presupune. Teama aceea, împărtășind-o, pare mai ușor de suportat. Sunt multe surse vizate pentru ca afirmațiile să poată fi verificate și analizate. Fiecare și toți împreună să vedem partea nespusă, față de care ,,crimele de război” par un joc de copii, dacă lucrurile se confirmă. Războiul din Ucraina nu a oprit narațiunea covid care avansează conform programării, cel puțin până în 2023. Faptul că suntem în proximitatea conflictului a făcut ca tema COVID și vaccinarea să nu mai fie preocuparea principală a presei de ,,serviciu”, cel puțin în partea de Est a Europei. După cum știți, am intrat în valul 6 al pandemiei și aceasta presupune un nou set de vaccinuri. Președintele Biden și-a făcut public vaccinul anticovid nr.4, adică cea de-a doua doză booster, la sfârșitul lunii trecute, urmare a faptului că în proximitatea liderului de la Casa Albă mai mulți oficiali, vaccinați, au fost depistați fiind infectați COVID. Zarva războiului a minimalizat consecințele injectărilor care ar fi fost de natură a stârni valuri noi de proteste; ,,Conform celor mai recente cifre ale guvernului Regatului Unit, majoritatea persoanelor triplu vaccinate din Anglia și-au pierdut acum 80% din capacitatea sistemului imunitar, în comparație cu capacitatea naturală a sistemului imunitar a persoanelor nevaccinate…. Dar acest dezastru nu are loc numai în Marea Britanie. Datele oficiale ale Guvernului Canadei arată că, în medie, canadienii triplu vaccinați și-au pierdut acum 75% din capacitatea sistemului imunitar, în comparație cu capacitatea sistemului imunitar natural a canadienilor nevaccinați. Înseamnă că acum folosesc 25% din sistemul lor imunitar pentru a lupta împotriva virușilor, bacteriilor, bolilor și cancerului. Și imaginea este aceeași și în Noua Zeelandă. Datele oficiale ale guvernului arătă că, în medie, persoanele complet vaccinate din Noua Zeelandă și-au pierdut 74% din capacitatea sistemului imunitar.” Informațiile de mai sus ne sunt furnizate de THE EXPOSÉ și verificabile pe https://dailyexpose.uk/2022/03/27/uk-canada-nz-gov-data-shows-triple-vaccinated-have-a-i-d-s/ Scăderea imunității e confirmată și de CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, dar aceasta e privită din altă perspectivă, aceea a necesității vaccinării continuie. Astfel, citându-l pe oficialul Pfizer https://nationalfile.com/pfizer-ceo-says-fourth-vaccine-dose-necessary-due-waning-immunity/ spune; ,,…oamenii vor avea nevoie de o a patra doză de vaccin COVID-19 din cauza scăderii imunității. <<Este necesar pentru majoritatea– oamenilor>>” Tot la jumătatea lunii trecute, evocând războiul din Ucraina, Dr. Anthony Fauci (cumva echivalentul lui Arafat în SUA), într-un interviu pentru The Telegraph și-a exprimat îngrijorarea că războiul din Ucraina va perturba programele de vaccinare împotriva COVID-19 pentru copii și afirma că „mutarea spitalelor în pivnițe, …., va avea un impact teribil asupra tuberculozei și a oricăror alte boli – HIV, (?! n.n) boli infecțioase ale copiilor.” Ca de obicei se jonglează cu jumătăți de adevăr. Întrebarea e cum dobândesc copiii HIV din pricina ,,pivnițelor”? După https://naturalnews.com/2022-02-16-covid-vaccines-cause-aids-proof.html ,,Dovezile continuă să arate că „vaccinurile” împotriva coronavirusului Wuhan (Covid-19) îi determină pe primitorii de pretutindeni să dezvolte SIDA. Sindromul imunodeficienței dobândite indus de vaccinul Covid-19, sau VIDS,( sindromul imunodeficieței dobândite prin vaccin n.n.) ce pare a fi unul dintre cele mai grave efecte adverse pe termen lung cauzate de injecții (anticovid). În esență, injecțiile distrug sistemul imunitar al oamenilor în timp, lăsându-i predispuși la infecții de tot felul. Nu este atât de grav faptul că eficacitatea injecțiilor scade în timp, așa cum susțin unii, ci mai degrabă că performanța sistemului imunitar scade. Vaccinurile Fauci seceră, să spunem așa, sistemul imunitar…” După https://americasfrontlinedoctors.org/news/post/vaccine-acquired-immune-deficiency-syndrome-vaids-we-should-anticipate-seeing-this-immune-erosion-more-widely/ ,,O nouă lucrare publicată în The Lancet sugerează că …sindromul de imunodeficiență dobândită prin vaccin începe imediat după prima rundă de injecții. Și experții își fac griji că, după fiecare injecție ulterioară de rapel, acest proces de „eroziune imună”, așa cum îl numesc ei, continuă să se accelereze. Oamenii de știință au comparat rezultatele privind sănătatea persoanelor vaccinate și nevaccinate din Suedia. Aproximativ 1,6 milioane de persoane din ambele grupuri au fost studiate pe parcursul a nouă luni. Ceea ce s-a descoperit este că cei complet vaccinați au doar o ușoară protecție imunitară pentru o perioadă foarte scurtă de timp – cel mult șase luni. După aceea, imunitatea artificială provocată de injecții scade rapid, lăsând o persoană complet vaccinată fără nici un fel protecție împotriva infecțiilor, la fel ca SIDA. Între timp, s-a descoperit că cei nevaccinați păstrează imunitatea adevărată și de durată, ….. Medicii numesc acest fenomen eroziunea imună sau deficiența imună dobândită explicând astfel incidența crescută a miocarditei și a altor boli post-vaccin care fie afectează mai rapid, ducând la moarte, fie mai lent, ducând la boli cronice” Completând datele, https://naturalnews.com/2021-12-10-vaccine-induced-vaids-rising-mass-covid-vaccination.html ,citând surse specializate, precizează că; ,,… vaccinurile creează dependență de vaccin, ceea ce înseamnă că persoanele devin dependente de injecțiile de rapel obișnuite, deoarece au fost vaccinate doar împotriva unei mici părți a unui virus mutant. .. Ministrul australian al Sănătății, Dr. Kerry Chant, a declarat că COVID-ul va fi cu noi pentru totdeauna și că oamenii vor trebuie să se obișnuiască să ia vaccinuri nesfârșite. Acesta va fi un ciclu regulat de vaccinare și revaccinare.” Organizația Națiunilor Unite susține acum că „…o variantă HIV cu răspândire rapidă dublează rata declinului sistemului imunitar.” Există chiar și un impuls în Regatul Unit pentru ca britanicii să fie testați pentru HIV, așa cum tuturor li s-a spus să facă teste pentru gripa Fauci. Prințul Harry a anunțat că toată lumea are acum „datoria” de a face un test HIV pentru siguranța publicului . Vă sună cunoscut? Vedeți detalii pe https://metro.co.uk/2022/02/10/prince-harry-says-every-single-one-of-us-has-duty-to-get-an-hiv-test-16080934/ . Conform https://www.thesun.co.uk/health/17571457/brits-urged-hiv-tests-heterosexual-diagnoses-higher/ ,,britanicii au fost îndemnați să se prezinte pentru testarea HIV, deoarece mai mulți bărbați heterosexuali au fost testați pozitiv comparativ cu bărbații gay, pentru prima dată în decenii….. Mai mult de jumătate (51%) dintre femei, 55% dintre bărbații heterosexuali și 66% dintre cei cu vârsta de 65 de ani și peste, diagnosticați cu HIV în 2020, au fost catalogați ca fiind într-un stadiu avansat.” Avem așadar de a face cu o infectare asimptomatică HIV. (Dacă termenul asimptomatic vă e cunoscut.) În ciuda deceniilor de cercetare, nu a fost dezvoltat vreodată un vaccin anti-HIV. Mai mulți candidați au intrat în studii clinice, dar au eșuat în etapele ulterioare. Dar nu trebuie să ne facem griji în această privință. La jumătatea lunii ianuarie a.c., Moderna anunța că a lansat studii clinice în stadiu incipient al unui vaccin ARNm HIV. După https://strangesounds.org/2022/01/moderna-launches-clinical-trial-for-hiv-mrna-vaccine-like-in-covid-shot.html ,,compania de biotehnologie a făcut echipă cu International AIDS Vaccine Initiative pentru a dezvolta vaccinul, care utilizează aceeași tehnologie ca vaccinul de succes contra COVID-19 al Moderna. Primii participanți la studiul de fază I au primit doze la Universitatea George Washington de Medicină și Științe ale Sănătății din Washington DC, potrivit unui comunicat al companiei. Suntem extrem de încântați să avansăm în această nouă direcție, în proiectarea vaccinului HIV cu platforma ARNm Moderna, a declarat Dr. Mark Feinberg, președinte și CEO al IAVI… ”. După https://chemicalviolence.com/2022-01-31-pfizer-trial-data-vaccinated-mothers-lost-babies.html ,, un proces intentat de către Profesioniștii în Sănătate Publică și Medicină pentru Transparență a produs documente de la Pfizer care arată că <<vaccinul>> împotriva coronavirusului Wuhan (Covid-19) a făcut ca toate mamele însărcinate la care a fost testat să avorteze. Intitulat <<Analiza cumulativă a rapoartelor de evenimente adverse post-autorizare>>, raportul Pfizer care descrie evenimentele înregistrate până în februarie 2021 – arată că nici o femeie însărcinată care a făcut vaccinuri Pfizer nu a născut un copil viu.” Puteți descărca acel raport pe https://drtrozzi.org/wp-content/uploads/2022/01/Pfizer-Cumulative-Analysis-of-Post-authorization-Adverse-Event-Reports.pdf . Dacă un procent infim din ce spun aceste surse e adevărat, atunci ar trebui ca autoritățile să intre în alertă. Dar nu vor face nimic pentru că ar însemna să-și desconspire complicitatea/incompetența . Între timp, trebuie să facem față unui război la graniță, să uităm de cele 120 milioane de doze de vaccin cumpărate de Câțu și sa minimalizăm ilegalitățile și umilințele la care am fost supuși în pandemie. Autoritățile au alte treburi. Domnul Zelensky a lăudat România on line pentru implicare și ajutor și l-a certat pe președintele Ungariei, Victor Orban, pentru neimplicare. Asta fix în ziua alegerilor din Ungaria. Într-un adevărat tur de forță, cuvântând din parlament în parlament, eroul Zelensky se străduiește să internaționalizeze conflictul și nu să-l stingă, așa cum ne-am fi așteptat ca niște novici în ale politicii. În acest timp țara eroului e făcută țăndări. Avem astfel suficiente drame la care să privim, ce mai contează … un vaccin!?

Jr. Adrian M. Ionescu