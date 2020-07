O primă întrebare pentru voi va fi: „Cum apare timpul liber?”. E simplu! Cred!? Nu, nu, e simplu. Timpul liber apare după o zi în care am făcut tot ce ne-am propus. Eu o să o numesc „partea cealaltă din viață“. Sunteți de acord? Glumesc, chiar nu îmi pasă dacă sunteți de acord sau nu. Dar asta din cauză că oamenii sunt neînțelegători. De fapt sunt foarte neînțelegători. Îmi vor pune imediat întrebarea „DE CE?“, fără să aibă răbdare să asculte tot ce am de spus. Am mai zis, și scris, dar o voi repeta până veți înțelege, că răspunsul vine de la sine. Adică, într-o zi normală, nu ca în aceste timpuri neobișnuite pentru noi. În mod normal un adult merge la muncă, apoi la cumpărături, acasă și… la treburile casnice. Și boom! Are timp liber. Iar un copil, în vremuri normale, nu ca acestea, merge la școală, apoi acasă, mănâncă, face teme și activități extrașcolare. Urmând, boom, pam și iar boom: TIMP LIBER.

Bun, foarte bine, dar apare ca din senin o mare problemă de care toți părinții s-au plâns măcar o dată. Și, acum, ca să fim sinceri, cam au dreptate. Dacă nu a fost un părinte, sigur a fost o doamnă profesoară sau un domn profesor. Problema ar fi că stăm prea mult pe telefon sau laptop/calculator ori tabletă și lista de mijloace informatice e nesfârșită, ziua fiindu-ne acaparată de tehnologie. Viteza luminii, ne va arăta lucruri deja evidente. Cum ar fi faptul că omenirea stă foarte mult timp pe internet (numai că și eu mai fac asta, și știu că nu e bine), din cauză că li se pare că nu au destul timp pentru a fi la curent cu toate noutățile. O absurditate completă!

Acum o să fiu pusă la răspundere că trebuie să vă dau și activități de făcut, dacă lăsăm puțin deoparte tehnologia, deci citiți în continuare. Un adult poate face în timpul liber următoarele activități: să stea cu familia, să citească pentru o viață mai lungă și mai interesantă, să facă meșteșuguri, să picteze, să facă yoga, să danseze sau altele. Iar altă problemă va fi la copii. Așa că următoarele activități sunt pentru cei care au sub, dar sub 18 ani (pot fi folosite de cei peste vârsta aceasta, cu o condiție: aceea fiind să aibă încă inimă de copil): să picteze, să deseneze, să danseze, să cânte, să se joace cu animalul de companie, atenție, să se joace, NU să îl chinuie (nu contează că eu cam fac asta, provocând-o pe pisicuța mea Luna să dansăm cât putem de mult), să petreacă timp cu familia, să redecoreze casa (dar doar cu acordul părinților) iar lista poate continua.

Concluziile mele ar fi următoarele: 1. Că avem o mulțime de timp liber; 2. Că toți facem cam aceleași greșeli; 3. Că din cauza lui COVID-19, stăm foarte mult pe rețelele sociale; 4. Că ne este greu să recunoaștem când greșim, și mereu dăm vina pe altcineva, chiar pe lipsa (imaginară) de timp liber.

Maria-Alexandra Vaman, 12 ani, clasa a V-a, Școala Gimnazială „Dr.Alexandru Șafran”, Membră a Cercului de Jurnalism de la Palatul Copiilor din Bacău