În siguranță pe poteci: Jandarmii din Târgu Ocna previn incidentele cu ursul brun

În această perioadă, jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Balneoclimateric Târgu Ocna desfășoară acțiuni preventive pe traseele turistice din stațiune, având ca obiectiv protejarea turiștilor și a localnicilor în fața posibilei apariții a ursului brun.

Informare directă pe trasee

Pe parcursul patrulelor, jandarmii discută deschis cu vizitatorii și locuitorii zonei, explicând comportamentul specific al ursului și modul în care pot fi evitate situațiile periculoase. De asemenea, aceștia distribuie pliante cu recomandări clare și ușor de urmat, pentru o conviețuire în siguranță cu fauna sălbatică.

Sfaturi pentru o drumeție fără incidente

Mergeți în grup, mai ales în zonele izolate sau puțin circulate;

Nu lăsați resturi de mâncare sau ambalaje, acestea atrag animalele;

Faceți zgomot pe traseu – vorbiți, cântați sau fluierați – pentru a nu surprinde ursul;

Nu hrăniți și nu vă apropiați de urs pentru fotografii;

Dacă observați un urs în apropiere, anunțați imediat la 112.

Bucuria naturii, în siguranță

O plimbare pe potecile pitorești ale Târgu Ocna poate fi o experiență de neuitat. Totuși, respectarea recomandărilor și protejarea mediului rămân esențiale pentru ca frumusețea locului să fie trăită în siguranță.

Jandarmii vă încurajează să urmați aceste sfaturi și vă urează drumeții plăcute și fără incidente.