In memoriam: Ștefan Șilochi (1954–2025), fost primar al orașului Târgu Ocna

Cu profundă tristețe, comunitatea din Târgu Ocna anunță trecerea la cele veșnice a domnului Ștefan Șilochi, fost primar al orașului, o personalitate respectată și apreciată pentru devotamentul și munca sa în slujba oamenilor.

Toți cei care doresc să își ia rămas bun și să aducă un ultim omagiu sunt așteptați la Capela Bisericii Romano-Catolice „Schimbarea la față a lui Isus”, de pe strada Vasile Alecsandri. Trupul neînsuflețit al fostului edil este depus la capela catolică din Târgu Ocna, iar slujba de înmormântare va avea loc marți, în prezența familiei, a foștilor colegi din administrație și a numeroșilor locuitori care doresc să-și exprime recunoștința și respectul.

Patru mandate în fruntea orașului

Născut la 17 mai 1954, Ștefan Șilochi și-a legat întreaga carieră de administrația locală a Târgului Ocna. A fost ales primar pentru prima dată în anul 2000, după ce anterior deținuse funcția de viceprimar între 1992 și 2000. Reales de comunitate timp de patru mandate consecutive, a condus orașul până în 2016, lăsând în urmă aproape două decenii de transformări și modernizări.

O viață dedicată dezvoltării Târgului Ocna

În timpul mandatelor sale, Ștefan Șilochi a promovat numeroase proiecte de infrastructură și dezvoltare locală. Sub conducerea sa, orașul a cunoscut o amplă modernizare:

extinderea rețelelor de apă, canalizare și gaze naturale;

reabilitarea și asfaltarea drumurilor locale;

amenajarea spațiilor verzi și a parcurilor din zona centrală;

susținerea școlilor și a instituțiilor culturale;

promovarea orașului ca stațiune turistică de interes național , contribuind la creșterea vizibilității sale pe harta turismului românesc;

sprijinirea inițiativelor sociale și religioase, precum și a acțiunilor caritabile desfășurate în colaborare cu parohiile locale.

O pierdere pentru întreaga comunitate

Foști colegi, prieteni și locuitori ai Târgului Ocna își amintesc de Ștefan Șilochi ca de un om hotărât, apropiat de oameni și dedicat binelui public. A rămas în memoria colectivă ca un gospodar adevărat, un lider care a crezut în potențialul orașului său și a muncit cu perseverență pentru dezvoltarea acestuia.

În aceste momente de durere, transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, rudelor, prietenilor și tuturor celor care l-au apreciat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!