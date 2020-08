Să fim pozitivi pentru că s-a descoperit cauza ce a generat numărul mare de infectări COVID în România. Ori dacă e descoperită cauza sigur se găsește și antidotul. Astfel cu adâncă satisfacție l-am auzit pe domnul președinte Iohanis înfierând într-o declarație de presă din 30 iulie, acțiunile profund dușmănoase îndreptate împotriva românilor. Ne permitem să cităm; ,,…PSD, nemulțumit de reușitele Guvernului PNL, a vrut să creeze o criză sanitară pentru a avea motiv să critice Guvernul. Încă o dată PSD intenționat a creat o criză sanitară, pentru ca la sfârșit să vină și să critice Guvernul pentru măsuri care nu au putut fi luate…. Dragi români, toate studiile sociologice pe care le-am văzut arată că 90% dintre voi respectă normele, se conformează, poartă mască, păstrează distanță. Vă mulțumesc! Marea majoritate dintre voi ați înțeles că avem nevoie de disciplină. Cei care nu au înțeles vor fi amendați… Important este ca împreună să trecem cât se poate de bine peste această criză sanitară, creată cu cinism de un partid din România. Vă doresc tuturor multă sănătate!,,

Sigur că e un mod de a vedea lucrurile, dar sursa de pozitivism vine din altă parte și anume din ultimul comunicat de presă, de astă dată al Institutului Național de Statistică Nr.180 /10 iulie 2020 (https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/pop05r20.pdf) care făcând analizele comparative privind decesele ne confirmă, în ciuda oficialilor apocalipsei COVID, că; ,, Numărul deceselor înregistrate în luna mai 2020 a fost de 20.249, cu 1.563 decese mai puţine decât în luna aprilie 2020, …. și cu 1.015 mai mic faţă de luna mai 2019..,, Dacă revenim la anterioarele comunicate de presă ale aceleiași înstituții (publicate de noi în 24 iunie a.c.) după care; ,, Numărul persoanelor care au decedat în luna martie 2020 a fost cu 298 mai mic faţă de luna martie 2019 și …cu 411 mai mic în luna februarie 2020 faţă de luna februarie 2019.….

Numărul deceselor înregistrate în luna aprilie 2020 a fost de 21.812, cu 779 decese mai puţine decât în luna martie 2020,…,, o să observăm că numărul deceselor este în scădere. Care e miza arestărilor medicale, amenzilor și carantinării localităților menite a isteriza populația? Pe ansmblu, decesele în România în acest an pandemic au scăzut de la lună la lună înclusiv față de anul trecut când nu a existat COVID 19. Media deceselor în luna mai (ultima analizata) a fost de 645 persoane/zi, iar media anilor trecuți, 2017-2018 a fost de 720 persoane /zi și chiar 800 decese pe zi în lunile afectate de gripa sezonieră.(sursele de informare sunt oficiale INS – INSP). Institutul Național de Sănătate Publică în Buletinul informativ nr. 2/2020 face o analiză după care; ,, Faţă de trim. I anul 2019 în trim. I 2020 numărul de decese generale scade de la 73.410 (13.3‰) la 67.642 (12.3‰). Mortalitatea generală scade în mediul rural cu 1.7‰, și în mediul urban cu 0.6‰…,, De ce media centrală cu foarte mici excepții nu devoalează datele aflate la îndemână? Răspunsul se găsește în OUG 63/2020 din 7 mai, pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul răspândirii COVID-19. Iată cum, ,,dragi români,, se acoperă cu banii voștri gura presei, cel puțin până pe 31 octombrie a.c. Art.1 din sus numitul OUG spune; ,, (1) Guvernul difuzează contra cost, prin intermediul serviciilor de programe de televiziune şi radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicaţiilor periodice, al furnizorilor de servicii media on-line şi furnizorilor de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localităţi, înregistrate în România, campanii de informare publică privind măsurile de prevenire şi limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi campanii de informare publică privind modul de reluare a activităţilor economice şi sociale după încetarea stării de urgenţă şi alertă, pentru o perioadă de 120 de zile de la data încheierii în acest sens a contractelor de prestări servicii, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2020…..

ART. 4 (1) Plata serviciilor de publicitate către furnizorii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), participanţi în campanie, se va face după cum urmează:

a) pentru radiodifuzorii TV cu audienţă măsurată la nivelul anului 2019: 450 lei/punct de audienţă naţională medie orară pentru un spot video de 30 de secunde, maximum două spoturi pe oră, în intervalul 06,00 – 24,00;……

d) pentru furnizorii media online: 5 lei/1.000 afişări, dar nu mai mult … de 150.000 lei/lună…

(2) Pentru presa tipărită, pe toată perioada de desfăşurare a campaniei,… cel puţin o machetă de o jumătate de pagină, … la următoarele costuri:

a) 50.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu difuzare naţională, regională sau locală, cu un tiraj mediu brut per ediţie mai mare de 20.000 de exemplare ..;

b) 30.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu difuzare naţională, …, cu un tiraj mediu brut per ediţie cuprins între 2.000 şi 19.999 de exemplare ….;

c) 15.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu un tiraj mediu brut per ediţie cuprins între 500 şi 1.999 de exemplare, cu minimum 3 apariţii săptămânal, …;

(3) Pentru panourile stradale, începând cu data de 15 mai 2020 şi până la finalizarea campaniei, în limita bugetelor alocate potrivit art. 3 lit. e….

a) pentru municipiul Bucureşti, municipiile şi oraşele cu o populaţie de peste 200.000 de locuitori: 1.190 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa mai mică de 12 mp; 2.380 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa între 12,01 mp şi 50 mp; 11.900 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa mai mare de 50 mp, dar nu mai mult de 10 panouri cu suprafaţa mai mare de 50 mp pentru o companie;

b) în localităţile cu o populaţie mai mică de 200.000 de locuitori: 952 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa mai mică de 12 mp; 1.904 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa între 12,01 mp şi 50 mp; 8.330 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa mai mare de 50 mp, dar nu mai mult de 10 panouri cu suprafaţa mai mare de 50 mp pentru o companie;

c) spot de 10 secunde la frecvenţă de 3 minute în cazul panourilor digitale: 1.666 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa mai mică de 12 mp; 2.023 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa între 12,01 mp şi 50 mp…etc,,

De ce acest efort financiar în condițiile când presa, prin natura specificului activității, face publice fără bani datele de interes pentru cetățeni? Un posibil răspuns într-un număr viitor.

Jr. Adrian M. Ionescu