În Bacău a început dezafectarea vechilor stâlpi de semafor

În această seară, echipele Primăriei Bacău au demarat lucrările de dezafectare a vechilor stâlpi de semafor, în intersecțiile unde noile sisteme de semaforizare au fost deja puse în funcțiune.

Intervențiile au început din zona de sud a orașului, urmând ca, în zilele și serile următoare, echipele să continue lucrările în toate intersecțiile vizate de modernizare.

Reprezentanții municipalității fac apel la șoferi și pietoni să circule cu prudență în zonele unde se desfășoară lucrări, întrucât pot apărea restricții temporare sau deviații ușoare de trafic.

🟢 Noile semafoare fac parte din programul de modernizare a infrastructurii rutiere și de management al traficului, menit să fluidizeze circulația și să crească siguranța participanților la trafic.

➡️ Autoritățile mulțumesc băcăuanilor pentru înțelegere și răbdare pe durata lucrărilor