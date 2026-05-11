În Anul Nadia, Guvernul dă undă verde proiectului de 24 de milioane de euro pentru reabilitarea bazei sportive CSM Onești

2026 este, înainte de toate, anul Nadia. Anul în care se aniversează jumătate de secol de la performanța Nadiei Comăneci, prima gimnastă a lumii care a obținut o notă de 10 la Jocurile Olimpice. Dar este și anul Oneștiului. Anul în care municipiul ce a dat-o lumii pe „Zeița de la Montreal” a primit titlul de Oraș European al Sportului.

Și, desigur, anul în care CSM Onești va derula, în cadrul proiectului „Anul Nadia 2026”, o serie de manifestări de ținută ce vor avea punctul de maxim interes la finalul lunii mai, atunci când orașul de pe Trotuș va găzdui concursul de gimnastică „Nadia Comăneci International Cup- Perfect 10” și, la baza Carom, „Gala Campioanelor”.

În egală măsură, însă, 2026 reprezintă anul în care Oneștiul sportiv intră într-o nouă etapă în ceea ce privește infrastructura. Una la nivel de excelență. În ton cu numele și renumele Nadiei Comăneci. Astfel, pe data de 6 mai, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat „deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ- Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții «Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Clubului Sportiv Municipal Onești»”.

Guvernul României dă astfel undă verde unui proiect în valoare de 24 milioane de euro (peste 122 milioane de lei), ce are ca obiectiv reabilitarea întregii baze sportive în care Nadia și-a început și desăvârșit drumul spre performanțele sale de legendă. Deloc întâmplător, odată finalizat proiectul, baza sportivă CSM Onești își va schimba denumirea în Complexul Sportiv Național „Nadia Comăneci”.

„Mă bucur enorm că, după mulți ani de eforturi susținute și mulțumită implicării echipei de la CSM Onești, acest proiect devine realitate. Nu e vorba doar de clădiri noi, ci despre a le oferi copiilor șansa de a crește într-un mediu care să îi inspire. Este modul nostru de a le spune că și ei pot atinge perfecțiunea”, a declarat „Zeița de la Montreal”, în momentul în care a aflat despre decizia Guvernului.

„Este un pas foarte important și ne bucurăm în mod deosebit că el a fost făcut. Oneștiul, care este Leagănul gimnasticii românești, merită din plin o asemenea recunoaștere, iar transformarea acestui proiect în realitate cu sprijinul Guvernului nu va aduce bucurie doar unei clipe, ci va schimba destine”, a subliniat directorul CSM Onești, Ingrid Istrate, cea care, pe lângă faptul că a inițiat acest proiect în urmă cu ani buni, a știut să se lupte pentru ca el să capete contur. La începutul lui 2026, adică la începutul Anului Nadia, Ingrid Istrate declara pentru „Deșteptarea”:

„Nu întâmplător am ales denumirea de Complexul Sportiv Național «Nadia Comăneci». Un sponsor a acoperit toate cheltuielile realizării proiectului. Fără niciun ajutor din partea statului. Acum, speranțele noastre este ca Statul român să facă un cadou de preț Nadiei în «Anul Nadia Comăneci», iar proiectul să fie transpus în realitate. Numai și numai la asta mă gândesc. Și e acum ori niciodată.

Proiectul este unul amplu. Nu este vorba doar de simpla reabilitarea a sălii de gimnastică Nadia Comăneci în care s-a pregătit lotul olimpic al Românie în anii 70 și a sălii de haltere Vasile Pușcașu, care a dat singura halterofilă din România medaliată la Jocurile Olimpice, Mihaela Cambei. În plan figurează sala de gimnastică, anexa sălii, terenurile de tenis, sala de atletică grea , vestiarele și sediul administrativ. Microhotelul și cantina sunt propuse pentru demolare, urmând a se construi trei corpuri noi respectiv spații de cazare/ recuperare sportivi și antrenori, sală de antrenament pentru haltere și vestiarele aferente, un muzeu, o sală de conferințe și spații anexe, iar corpul administrativ se va reconfigura”.

În Anul Nadia, Oneștiul face o reverență trecutului, privind, totodată, spre viitor: cu mândrie, încredere și speranță.