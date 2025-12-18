Nu există o altă sărbătoare a anului mai plină de bucurie și de magie ca cea a Crăciunului, sărbătoare cu rang înalt de semnificație în rândul creștinilor de pretutindeni, Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos!

Astăzi, elevii Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Iorga”, părinții acestora și doamna profesoară pentru învățământul primar, Savin Elena Cristina, au fost emisarii Moșului pentru școlarii din clasele primare ai Școlii Gimnaziale Nr.1 Sănduleni. Activitatea a făcut parte din Proiectul de Voluntariat ,,Împreună de Crăciun”, proiect realizat din dorința de a construi zâmbete și fericire, de a consolida relații frumoase de prietenie, prin simpla dorință de a împărți cu ceilalți.

Înca de la primele ore ale dimineții, copiii au fost întâmpinați cu emoție și bucurie, cu colinde și urături, cu portocale și colaci proaspeți de către elevii, profesorii pentru învățământ primar: Jacotă M., Ardeleanu M., Coacă C., Coacă I., Grasu D. și doamna director, profesor Ciubotaru Ramona, de la Școala Gimnazială Nr.1 Sănduleni.

Bucuria Crăciunului se naște din lucruri mărunte care ne reconectează cu propria copilărie și cu cei dragi. Timpul de calitate petrecut în mijlocul copiilor de acolo, bucuria primirii darurilor și sclipirea din ochii celor mici au transformat o simplă zi de decembrie într-o zi de neuitat.

Proiectul ,,Împreună de Crăciun” a reușit să unească două școli sub semnul bunătății, arătându-ne că spiritul sărbătorilor trăiește prin fiecare faptă bună. Dincolo de cadouri, am oferit și am primit speranță, demonstrând că, atunci când dăruim din suflet, ne îmbogățim pe noi înșine.

Mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă această magie: părinților Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Iorga” care ne-au fost mereu aproape, cadrelor didactice ale școlii, de la nivel primar, și, nu în ultimul rând, doamnelor directoare C.O. Costea și M. C. Popa., pentru susținere și implicare!

Sărbători binecuvântate tuturor!