Importanța controlului fonic în clădiri

Zgomotul provenit din sistemele de ventilație, utilaje mecanice sau traficul ambiental poate afecta sănătatea ocupanților și bunăstarea generală. Prin urmare, soluțiile de izolare și control acustic devin parte integrantă din planificarea arhitecturală modernă.

În cadrul acestui demers, jaluzele si amortizoare impotriva zgomotului reprezintă două componente importante ce contribuie semnificativ la scăderea nivelului de sunet într-un mediu construit. Aceste elemente nu doar reduc zgomotul transmis prin aer sau vibrații, ci asigură și ventilarea adecvată, fără a compromite calitatea acustică.

Ce sunt jaluzelele acustice și rolul lor

Jaluzelele acustice (numite uneori grilaje acustice) sunt structuri care permit trecerea aerului, dar blochează în același timp undele sonore. Ele sunt adesea instalate în zonele de admisie a aerului sau ca ecrane între surse de zgomot și zone sensibile. Lamele speciale, configurația lor și materialele absorbante din interior contribuie la reducerea nivelului sonor.

Principalele avantaje ale jaluzelelor acustice:

permit un flux de aer controlat, fără restricții semnificative de presiune;

reduc propagarea zgomotului provenit de la ventilatoare sau turbine;

pot fi personalizate ca dimensiuni, forma și finisaj (RAL etc.);

sunt construite din materiale rezistente (oțel galvanizat, aluminiu, inox).

Astfel, atunci când se proiectează sisteme HVAC sau instalații industriale, jaluzelele acustice sunt un element-cheie pentru a obține un echilibru între eficiență și confort auditiv.

Ce sunt amortizoarele acustice și cum funcționează

Amortizoarele acustice (amortizoare de zgomot) sunt dispozitive care absorb energia undelor sonore sau reduc reflectarea lor. Ele sunt folosite în conducte de ventilație, sisteme de evacuare, canale de aer sau în imediata vecinătate a echipamentelor ce emit zgomot. Umpluturile fonoabsorbante, structura internă și designul sunt optimizate astfel încât să atenueze frecvențele deranjante.

Funcționarea de bază presupune:

captarea undelor sonore care se propagă prin aer;

disiparea energiei acustice în materiale absorbante (fibre, spumă, materiale poroase);

reținerea sau redirecționarea undelor spre zone mai puțin sensibile.

Amortizoarele acustice sunt indispensabile pentru orice proiect ce implică ventilatoare mari, sisteme de climatizare sau utilaje industriale, deoarece fără ele zgomotul emis poate fi perturbator pentru mediu.

Cum se combină jaluzelele și amortizoarele pentru un efect sinergic

Deși jaluzelele și amortizoarele pot funcționa independent, combinarea lor într-un sistem acustic integrat oferă avantaje suplimentare:

jaluzelele acustice realizează o primă barieră parțială la zgomot, filtrând frecvențe mari și medii;

amortizoarele adiacente absorb frecvențele rămase, contribuind la reducerea sunetului rezidual;

sistemul combinat păstrează fluxul de aer și permite ventilarea, dar cu impact mai mic asupra confortului fonic;

designul modular permite adaptarea pe segmente (secțiuni de jaluzele + amortizoare în interior) în funcție de spațiu și necesar de reducere a zgomotului.

Prin această abordare multi-strat, se pot obține nivele de reducere fonică superioare, utilizabile în proiecte industriale, rezidențiale sau comerciale.

Materiale, construcție și performanță

Alegerea materialelor și a configurației este esențială.

Materiale: oțel galvanizat, aluminiu sau inox, care asigură durabilitatea și rezistența la coroziune;

Umpluturi acustice: materiale inertice, minerale sau compozite, cu densitate optimă;

Forma lamelelor (profil aerodinamic, configurație perforată) pentru o absorbție mai bună;

Dimensiune și grosime optimă, pentru a acoperi frecvențele predominante în proiect (joase, medii, înalte);

Finisaje estetice (vopsire în RAL etc.), dacă se integrează în fațade sau elemente vizibile.

În practică, producătorii oferă module personalizabile care se pot adapta la dimensiunile cerute, căderea de presiune acceptabilă și eficiența acustică dorită.

Pentru cei care doresc să reducă eficient zgomotul în clădiri sau instalații, integrarea de jaluzele și amortizoare acustice reprezintă o opțiune performantă și flexibilă. Prin adaptarea designului, dimensionare și materiale, se pot obține rezultate semnificative în mediile cele mai exigente.