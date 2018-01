Tânărul arhitect băcăuan Alexandru Șerban Bălan, care s-a remarcat deja prin câteva proiecte animate propuse pentru a da orașului o față modernă și civilizată arhitectural, lucrează în prezent la refacerea cu mijloace specifice tehnologiei IT a imaginilor unor imobile din zestrea istorică a Bacăului. Cititorii ziarului nostru au putut vedea, recent, o suită de imagini din diferite unghiuri ale fostei Stații de cale ferată (Gara Bacău). Acum, Alexandru Bălan ne propune imagini ale fostului Cinema Muncitorul, realizate prin randare după fotografii vechi ale acestui obiectiv. Despre acest cinematograf, acum închis, nu sunt prea multe informații. Era, însă, considerat unul dintre cele mai populare cinematografe din oraș, situat în plin centrul Bacăului și încorporat, ulterior construirii lui, unui bloc de locuințe. 1 of 8 Alexandru Bălan lucrează și la imagini ale fostului Ateneu băcăuan și la cele ale fostului Turn al Pompierilor din urbe. 20 SHARES Share Tweet

