Anul acesta, sezonul cald și-a intrat mai repede în drepturi. Iar acest fapt ne este confirmat și de numărul mare de turiști prezenți în această perioadă în Slănic Moldova, în ciuda faptului că drumul ce leagă stațiunea de Târgu Ocna s-a surpat și accesul se face acum pe un drum ocolitor.

Trecând peste toate aceste impedimente, odată ajunși la Poalele Nemirei, o zonă fermecătoare, ruptă parcă din versul clasic românesc „Pe un picior de plai,/ Pe-o gură de rai”, aerul, cerul și pădurea verde, susurul apei Slănicului, toate îți dau o senzație de revigorare sufletească. De altfel, pentru cei care nu știu, prin zona Slănicului Moldovei trece spirala ce leagă cele șapte puncte energetice din România.

Dar asta, e altă poveste. Odată ajunși în Slănic Moldova și lăsând la o parte unele nereguli întâlnite, nu poți să nu remarci Hotelul „Perla” care negreșit poate fi considerat emblema stațiunii. Cu o istorie de peste 40 de ani, Hotelul „Perla”, o unitate hotelieră cotată la patru stele dar cu un confort de cinci stele, după cum au spus unii oaspeți, constituie astăzi un exemplu pentru turismul românesc. Ajunși aici, am stat de vorbă cu Andreea Alexandru, managerul Hotelului „Perla”, care ne-a vorbit despre toate noutățile oferite turiștilor în acest sezon.

S-a deschis baza de tratament Hotel «Perla»

Se poate spune că sezonul de vară a început de la 1 aprilie, odată cu deschiderea bazei de tratament a Hotelului „Perla”, fapt ce a permis ca după numai o lună, gradul de ocupare în minivacanța de 1 Mai să fie de 100%. „E o situație fericită pentru noi, pentru că în general Slănicul este o stațiune de weekend. Dar noi mergem pe două categorii de turiști. Una este turismul de weekend, care ne oferă un grad de ocupare de peste 70%, și turistul corporatist pe care încercăm să-l direcționăm pe cursul săptămânii”, ne-a spus Andreea Alexandru, managerul Hotelului „Perla”.

O altă zonă atractivă pentru „Perla” este baza de tratament balneo care oferă pachete turistice cu intrare de duminică și ieșire vineri. „Este practic pachetul basic de profilaxie și start tratament”, a mai spus managerul hotelului. Hotelul „Perla” deține două secțiuni în baza de tratament. Partea de tratament standard, care înseamnă magnetoterapie, ultrasunete, băi hidro, băi galvanice, aerosoli, care sunt combinate cu resursele naturale, respectiv ape minerale de la izvoare, cum ar fi apa de la izvorul 3 care tratează afecțiunile reumatismale.

Chiar și aerosolii se fac cu apă de la izvoare, de la diferite sonde, astfel putând fi tratate punctual unele afecțiuni. În baza de tratament de la Hotel „Perla” pot fi tratate toate afecțiunile din zona pulmonară și gastro – gastrite, ulcere, pre și post operatorii etc. „Absolut toată zona de digestiv își gășește tratamentul în Slănic. Unele din izvoarele de aici, dacă nu mă înșel, sunt unice în lume. Din păcate, unele nu funcționează”, a întărit managerul de la „Perla”.

Mergând mai departe pe firul afecțiunilor tratate la Slănic, Andreea Alexandru ne-a spus că au apărut noutăți, vorbind de problemele reumatice, dar și de afecțiuni ginecologice: „Izvorul numărul 6, paradoxal, tratează afecțiuni oculare, gastrice și ginecologice, conform analizelor”, a mai spus șefa unității de turism.

Baza de estetică

O altă noutate o constituie baza de estetică, una foarte dezvoltată, cu aparatură de top pe parte de drenaj limfatic. „Am adus un aparat care se găsește numai în trei locuri în România, noi fiind al patrulea loc, este vorba de un aparat numit Shockwave care tratează cu o eficiență demonstrată de 75% celulita.

Mai tratează disfuncțiunile erectile, adică după trei tratamente ești aproximativ nou. Și mai tratează pinteni calcaneeni, cu o eficiență dovedită de 90%”, a precizat Andreea Alexandru, care ne-a mai dezvăluit că urmează să primească de la București, în fază de demo, niște aparate ce se adresează zona esteticului.

Este vorba despre un aparat destinat tratamentelor faciale și unul de lipoaspirație exterioară, non-invazivă. „Am reușit o colaborare foarte bună cu BTL București, cel mai mare distribuitor de aparate pe zona balneo și estetică din România, care va importa din S.U.A. niște aparate foarte performante pe estetică și vrea să transforme Hotelul «Perla» din Slănic Moldova într-o bază de demo”, a declarat managerul Hotelului „Perla”.

Pachete turistice și de tratament

Baza de tratament de la Hotelul „Perla” fiind una nouă, a lansat și altfel de produse, cum ar fi pachetele de profilaxie, prevenție și tratament. „Suntem în faza de promovare a acestora, și vrem să vedem cum vor prinde și cum va înțelege lumea acest concept”, ne-a spus Andreea Alexandru, precizând că există pachete simple de trei zile în care poți face o profilaxie și poți opta pentru trei proceduri standard pe zi.

Există și varianta de tratament, situație în care se impune trimitere de la medic, iar tratamentele sunt cuprinse între 5 și 10 zile. De altfel, Hotelul „Perla” are un medic balneolog, care este și medic generalist, și mai mulți asistenți, personalul fiind de specialitate.

Alte atracții…

Hotelul „Perla” deține și cea mai bună bază de entertraiment și relaxare din stațiune. Astfel, oaspeții se pot bucura de cea mai frumoasă piscină acoperită din stațiune, de saună, sală de fitness și masaj. Pe lângă jocurile de biliard și tenis de masă, turiștii se vor putea relaxa pe cea mai interesantă terasă situată la etajul VII, acolo unde vor putea face și plajă, începând de weekendul viitor (din 5 mai – n.r.).

Peste toate acestea, hotelul dispune și de un Club-discotecă deschis la sfârșit de săptămână pe perioada verii, accesul în club fiind permis și turiștilor care nu sunt cazați în hotel. Unitatea deține și două restaurante, „Internațional” de 200 de locuri și salonul „Tirolez” cu 80 de locuri. Hotelul „Perla” este ideal pentru organizarea de evenimente private, iar faptul că vizavi este și o biserică îl face perfect pentru o nuntă de vis, într-o atmosferă de basm.

Pe lângă locația superbă, bucătăria Hotelului „Perla” este condusă de chef Răzvan Cobuț, care în momentul de față este semifinalist la emisunea-concurs de artă culinară „Arena Bucătarilor”.

Oaspeți de seamă

La Hotelul „Perla” din Slănic Moldova ne-am întâlnit, zilele acestea, cu boxerul profesionist băcăuan Ronald Gavril, aflat acasă, în vacanță. După meciul greu pentru titlul mondial WBC din februarie împotriva lui David Benavidez, pierdut la „decizii”, Roli s-a întors acasă pentru a se încărca cu energie pozitivă în sânul familiei, a prietenilor, în locurile în care a crescut și a devenit un mare boxer care face acum parte din elita mondială.

Alături de antrenorul care l-a format, maestrul Relu Auraș, Ronald Gavril a răspuns unor întrebări pentru cititorii cotidianului Deșteptarea.

-Ai avut un meci greu în februarie. Cum a fost?

-Da. Din păcate nu a ieșit cum mi-am propus eu. Am pierdut la decizii cu Benavidez, cu care am mai avut un meci anul trecut în septembrie, un meci pe care cred că eu l-am câștigat. Și așa au spus și alții, inclusiv Mayweather. Chiar l-am pus la podea în repriza a XII-a. Meciul din februarie a fost o revanșă, dar a fost cam repede și am pierdut la puncte.

-Acum ești în vacanță.

-Am venit acasă într-o vacanță de o lună și jumătate, pentru că de șase ani de când am plecat în America n-am avut o vacanță așa de lungă. Acum am ales să am o vacanță mai lungă pentru că am nevoie să fac niște schimbări în echipa mea, în mentalitatea mea și în tot ce trebuie să fac de acum pe mai departe. Și nu puteam să vin în țară și să nu mă întorc la Slănic Moldova. Aici, maestrul Auraș a înființat împreună cu domnul Andrei Șerban clubul „Perla Box”, care a fost cea mai puternică echipă din România la începutul anilor 2000. Tot aici mi-am început eu cariera. Mi-aduc aminte că acolo la „Racoviță” am avut prima cameră în care am stat.

-Cu ce sentiment revii acasă?

-N-am mai fost acasă din 2015. Și atunci tot în Slănic am fost și mă încearcă un sentiment că mi-am regăsit familia. Este un sentiment plăcut. Sunt în jurul meu oamenii care m-au descoperit, m-au format și care au contribuit la drumul meu, să ajung astăzi unde sunt. Am venit acasă să mă încarc pozitiv, aici de unde îmi trag eu seva. Să stau liniștit și să pun la cale viitorul. În perioada asta n-am inclus niciun antrenament, nimic. E relax total.

-Până când ți-ai programat această vacanță?

-Mai stau săptămâna asta, în Bacău, săptămâna viitoare merg la București să mai rezolv acolo niște chestiuni după care mă întorc în America, în Vegas, acolo unde stau de cinci ani. Acolo voi începe un nou stagiu de pregătire cu o nouă echipă.

-Care este următorul obiectiv?

-Obiectivul nu poate fi decât unul. Să câștig titlul mondial, indiferent de versiune. Până să-mi îndeplinesc acest vis, voi mai avea un meci, probabil în septembrie-octombrie, după care voi mai avea un meci la final de an.

-Am auzit un zvon despre venirea lui Floyd Mayweather în România. Ce ne poți spune despre acest lucru?

-Am avut o discuție în sensul ăsta și chiar s-a arătat interesat de România și în special de Slănic Moldova, de locul unde eu m-am format și ar vrea să vadă aceste locuri. N-am vorbit de o dată anume, dar vreau să-l aduc să vadă ce locuri minunate avem aici.

-N-ai mai fost acasă de trei ani. Cum ai regăsit Slănicul după atâta vreme?

-Parcă era mai bine. Parcurile erau mai amenajate. Stațiunea parcă era mai bine îngrijită. Dincolo de asta, aici la „Perla” mă simt foarte bine. Arată excelent. Chiar dacă are patru stele, hotelul e clar de cinci, și credeți-mă ce spun, pentru că am umblat prin multe hoteluri. Sincer am rămas plăcut surprins de tot ce am găsit aici, din toate punctele de vedere și recomand tuturor, cu dragă inimă, să vină aici la „Perla”. Iar următoarea petrecere, pe care o voi organiza eu, după ce câștig centura de campion mondial, aici pe terasă la „Perla” va fi. Vreau să sărbătoresc acea victorie acasă, cu familia și românii mei.

-Iubești foarte mult românii…

-Sunt român și de aici vin. Cu toate acestea, puțini sunt oamenii care să ajute niște copii ce au avut niște vise. Așa cum am fost eu. În America sunt nu știu câți milionari. Nu dau un dolar pentru copiii cu aspirații și care vor să facă ceva în sport. Așa eram și noi, iar visele noastre au devenit realitate și datorită domnului Andrei Șerban, care ne-a asigurat cazare și ne-a creat condiții pentru performanță. Dacă ar face și alți oameni așa, altfel ar fi sportul. Și nu mă refer aici doar la box. Vorbesc în general de sport, pentru că sportul este cel mai bun ambasador al nostru în străinătate. Mă bucur că sunt aici în compania d-lui Andrei Șerban și a maestrului Relu Auraș, oamenii care au fost lângă mine și n-am uitat de unde am plecat. Ei sunt oamenii care îmi transmit energia de care am nevoie.