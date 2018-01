Am avut ocazia, în ultimii 20 de ani, să observ consecvența cu care băcăuanii își apără cauzele. Și cred că pot trage o concluzie în această privință și să afirm că, fără nicio îndoială, folclorul ar putea genera o vorbă de duh de genul “hotărât ca un băcăuan”. La modul peiorativ, bineînțeles. Căci locuitorii Bacăului se entuziasmează extrem de ușor la apariția unei idei noi și, la fel de ușor, o părăsesc și, apoi, se jură că ideea respectivă nu a fost bună niciodată. În mod similar, resping imediat orice idee li se pare că-i urnește de pe făgașurile pe care s-au obișnuit să le urmeze și, când văd că ideea a fost abandonată sau amânată de inițiatori, încep să zbiere că de ce nu se mai pune odată în practică. Să luăm exemplul mult discutatului proiect al sensului giratoriu de la benzinăria din Șerbănești. Acum câțiva ani, când s-a făcut giratoriul de la Economic, era în plan și un giratoriu în Șerbănești, pentru ca mașinile care veneau de pe Calea Tecuciului să poată intra mai ușor pe Bulevardul Unirii. Când s-au trasat cercurile și s-au pus balize provizorii, au explodat băcăuanii. Că nu e bun, că e inutil, că încurcă. Toată lumea devenise expertă în sensuri giratorii. Puțini au fost cei care au încercat să apere ideea. Din motive care n-au nici o legătură cu circulația, giratoriul nu s-a mai făcut. Între timp, zona s-a aglomerat și intrarea în intersecție a devenit o loterie pentru mașinile care vin dinspre Letea Veche. Și iarăși băcăuanii au început să vocifereze; de data asta de ce nu se face sensul giratoriu, că e nevoie, că e aglomerație, că stau mașinile și așteaptă să intre pe Bulevardul Unirii… Cam aceleași persoane care propovăduiau inutilitatea giratoriului țipă acum că e util și că trebuie făcut cât mai repede. Exemple de genul acesta sunt prea multe, din păcate. Poate și din acest motiv, Bacăul are o mare problemă în ceea ce privește evoluția economică și politică. 0 SHARES Share Tweet

