Tragedia s-a petrecut marţi dimineaţă, înainte de ora 7.00, pe DN 11, în localitatea Helegiu. Un bărbat de 31 de ani, din judeţul Iaşi, în timp ce conducea o autoutilitară, pe direcţia Oneşti – Bacău, a accidentat cu partea lateral dreapta o minoră de 15 ani, din localitate, care se deplasa pe marginea părţii carosabile, în aceeaşi direcţie de mers, spun poliţiştii. Adolescenta, elevă la un colegiu din Oneşti, a fost transportată în stare foarte gravă la Spitalul Oneşti, unde, din păcate, a decedat la scurt timp. Conducătorul auto a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. S-a deschis o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul rutier. Potrivit martorilor, fata se îndrepta către staţie, de unde ar fi trebuit să ia microbuzul care să o ducă la şcoală.

