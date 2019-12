„Hanuka”, în limba ebraică înseamnă „Inaugurare”, sărbătoarea fiind denumită astfel deoarece comemorează evenimente legate de reinaugurarea Templului Sfânt de la Ierusalim. Evenimentele comemorate s-au întamplat în anii 165- 163 î.e.n., când Ierusalimul se găsea sub dominaţia regelui seleucid (grec) al Siriei, Antiohus Epifanes. Epifanes a încercat să elimine, cu forţa, orice tradiţie iudaică şi s-o înlocuiască cu idolatrizarea zeilor greci. S-au interzis lecturarea Torei (baza Bibliei ebraice), efectuarea de Bar Mitzva (majoratul religios al băieţilor evrei), Brit Mila (circumcizia) etc. Mai mult, Templul Sfânt a fost pângărit, prin tot felul de activităţi interzise în iudaism. Evreii, sub conducerea lui Iuda Macabeul şi a fraţilor săi macabei (nume devenit sinonim cu eroismul) s-au răsculat şi au reuşit să elibereze Templul de sub cotropitori, după care au facut re-purificarea Templului şi a tuturor obiectelor de Cult.

A fost refacută şi Menora (Sfeşnicul) din Templu şi s-a găsit doar o căniţă cu ulei casher (corespunzător, nepângăarit ), care ajungea doar pentru o zi. S-a întâmplat o minune şi uleiul a ajuns pentru 8 zile, timp suficient pentru pregătirea unei noi cantităţi de ulei casher. În amintirea acestei minuni, se sărbătoreşte Hanuka – Sărbătoarea luminilor, timp de 8 zile şi se foloseşte un sfeşnic special, numit „hanukia“, cu 8 braţe identice, plus unul ajutător, distinct de celelalte 8, unde se aşează lumanarea ajutătoare „samas“, cu ajutorul căreia se aprind celelalte 8.

De Hanuka sărbătorim victoria luminii asupra întunericului, revenirea evreilor la o viaţă iudaică normală. În Bacău, evreii vor sărbători Hanuka 5780, la Sinagoga Rosen, pe data de 23.12.2019, când vor aprinde a 2-a lumânărică. Invitaţi vor fi d-l Edy Kupferberg – Secretar general al Federaţiei Evreilor din România, Gabriel Stan, consilier local, cât şi membri ai celorlate minorităţi entice din Bacău. Tinerii Emy Leibu, Raluca Boiangiu şi fraţii Gotesman vor aprinde lumânărelele, cu binecuvântările corespunzătoare. Se va oficia un scurt serviciu religios, după care, Corul Shalom, dirijat de Mariana Herman, va interpreta frumoase melodii iudaice, specifice sărbătorii.

Dintre obiceiurile tradiţionale de Hanuka, amintim: Hanuke gheld- bani de Hanuka, pentru copii, jocurile cu „dreidl“ – titirez (pe feţele titirezului sunt înscrise literele N, G ,H şi S, de la fraza – în ebraică – „Nes gadol haia sam“ – O mare minune s-a întâmplat acolo. Se obişnuieşte să se consume gogoşi şi alte preparate în ulei.

Hainrich Brif, preşedinte al Comunităţii Everilor din Bacău

Foto: Imagine de la Sărbătoarea Luminilor, din anul 2018